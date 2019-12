Serie A, cambia il calendario della 17° giornata di campionato

Cambia il calendario di Serie A e in particolare la diciassettesima giornata prevista per il 18 dicembre. Il motivo è legato al match si Supercoppa italiana che dovranno disputare il 22 dicembre tra Juventus e Lazio.

Il match

La vincitrice dello scudetto e la squadra che ha alzato al cielo la Coppa Italia nella passata stagione si affronteranno nell’ultimo match dell’anno solare per la Supercoppa italiana. Lo faranno in trasferta a Riyadh, in Arabia Saudita. Fischio d’inizio alle ore 17.45 italiane e diretta tv su Rai 1.

La partita farà modificare il calendario di serie A con i match che dovranno affrontare Juventus e Lazio anticipate e posticipate. Nel concreto la Juventus sarà di scena a Genova per affrontare la Sampdoria in anticipo al 18 dicembre alle ore 19. Totalmente diverso lo scenario per la Lazio che se la vedrà con il Verona addirittura nel 2020 e precisamente l’8 di gennaio alle 20.45.

In serie A al momento c’è da recuperare un altro match e precisamente quello tra Sassuolo e Brescia rinviato a causa della scomparsa del patron neroverde. Match che si recupererà il 18 dicembre alle 20e45 e completerà la settima giornata di campionato.