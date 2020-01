Juventus fuga attuata, Lazio pronta al sorpasso

Chiusa anche la ventesima giornata di campionato che ha visto la Spal protagonista nel posticipo di ieri sera. Gli uomini di Semplici sono riusciti a ribaltare il vantaggio dell’Atalanta e a portare a casa tre punti importantissimi in ottica salvezza.

Un occhio alla testa della classifica

La vittoria spallina non è stato l’unico risultato degno di nota di una giornata che poteva sembrare di transizione ma che in realtà ha come sempre svelato pregi e difetti delle venti squadre di serie A. Il risultato che fa più clamore è il pari al Via del Mare tra Lecce e Inter. Gli uomini di Conte lasciano punti preziosi per strada ed a approfittarne è la Juventus che grazie ad un imponente Cristiano Ronaldo, tenta la fuga liquidando il Parma con una doppietta del portoghese. In realtà a beneficiare del pari pugliese c’è anche la Lazio di Simone Inzaghi che ormai è prossima al sorpasso. I biancocelesti liquidano nell’anticipo la Sampdoria con 5 gol e attendono il recupero di febbraio contro il Verona per portarsi una lunghezza avanti ai neroazzurri e a soli tre punti dagli uomini di Sarri.

Più Milan meno Napoli

Per il resto da segnalare la grande prova del Milan che riesce a recuperare lo svantaggio contro l’Udinese e a vincere nei minuti finali grazie all’ingresso di Rebic, e soprattutto la sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina. La squadra di De Laurentis ormai è alla deriva e il mercato di gennaio è l’unica carta da giocare per il rilancio.

Vittoria facile per la Roma a Genoa e pari per il Cagliari a Brescia. Chiudono il turno la vittoria del Sassuolo contro il Torino e il pari tra Bologna e Verona.