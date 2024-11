Il Napoli punta a tornare in Europa ma contro l’Inter si gioca lo Scudetto

a cura di Marcello Rocco.

Un weekend calcistico iniziato all’insegna dei colpi di scena.

Dopo l’impresa a Madrid, in Champions League, dove il Milan ha vinto per 3 reti a 1, i rossoneri hanno pareggiato a Cagliari per 3 a 3.

La Juventus invece continua ad avanzare agguantando il secondo posto a pari merito con l’Inter dopo aver vinto, per 2 goal a 0, il derby casalingo con il Torino.

Questa sera è quindi il momento del big match Napoli – Inter.

Due squadre in ottima forma che hanno collezionato vittorie importanti che gli hanno permesso di raggiungere il vertice della classifica.

L’Inter vive un buon momento. Dopo il 4 a 4 contro la Juventus, di domenica 27 ottobre, ha vinto una partita significativa, fuori casa, in Champions, contro gli Young Boys per 1 rete a 0.

Il Napoli invece ha subito una brusca frenata d’arresto contro l’Atalanta che, al Maradona, ha surclassato gli azzurri con un pesantissimo 3 a 0.

I partenopei contro l’Inter sveleranno finalmente le loro vere intenzioni mostrando a tifosi e appassionati se quest’anno sono in grado di competere per la vittoria del Campionato di Serie A oppure no.

A tal riguardo è stato molto chiaro Mister Conte che, da settimane, sta ripetendo, come se fosse un mantra, che l’obiettivo di quest’anno è tornare in zona Champions.

A fargli eco le parole del Presidente Aurelio De Laurentiis che su X (ex Twitter) ha dichiarato:

“Cari tifosi del Napoli, sto partendo per Los Angeles e rientrerò in tempo per Napoli-Roma. Vorrei rassicurarvi sul fatto che il verbo ‘ricostruire’, da me pronunciato la scorsa estate, ha un significato preciso: è un percorso appena iniziato e ci vorrà calma e pazienza per arrivare a meta, anche se siamo partiti molto bene. Ci vuole tempo, pazienza, lavoro e, soprattutto, l’appoggio e l’abbraccio di tutti voi tifosi, perché il Napoli è diventato non solo una squadra importante ma anche la bandiera di una città che sta vivendo una fase straordinaria di Rinascimento.

Pensare oggi allo scudetto è un errore ingannevole, che può diventare un atto di presunzione che dobbiamo evitare. L’obiettivo di tutti noi è ritornare in Europa, consapevoli che dovremo batterci con squadre del calibro dell’Inter, della Juve, del Milan, dell’Atalanta, della Lazio, della Roma, della Fiorentina e di tante altre ancora.

Quindi, godiamoci questo splendido inizio di stagione e ricordiamoci che siamo una squadra in “costruzione”. Poi comunque…mai dire mai… Forza Napoli Sempre e a presto!”

Un pensiero chiaro, inequivocabile e, soprattutto, coerente con gli obiettivi fissati ad inizio stagione.

Sta di fatto che se il Napoli, questa sera, dovesse compiere l’impresa, contro i nerazzurri, allora parlare di Scudetto non potrà essere più considerata “blasfemia”, neanche da Antonio Conte!