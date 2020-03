I gesti di solidarietà del mondo del calcio: da Cristiano Ronaldo alla serie B

In questo periodo di emergenza mondiale in cui il tempo sembra essersi fermato ognuno di noi può fare la sua parte. Non sono mancati infatti gesti di solidarietà da parte dei più abbienti. Gesti che ci auguriamo possano aiutare il mondo a superare questo momento di sconforto.

Cristiano Ronaldo ad esempio ha deciso che trasformerà i suoi hotel in Portogallo in ospedali per aiutare la lotta contro la pandemia. La notizia si è diffusa tramite i social e l’ha ripresa Marca. I nuovi ospedali potranno essere utilizzati in forma totalmente gratuita, i medici, gli infermieri e il resto del personale verranno pagati da CR7. Una bella iniziativa per cercare di velocizzare la lotta contro il Coronavirus.

Il club nerazzurro ha effettuato un’importante donazione, come comunicato sul sito ufficiale: “L’Inter e il Gruppo Suning hanno deciso di donare alla Protezione Civile 300.000 mascherine ad uso medico e altri prodotti sanitari al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus”.

La società della Roma, dopo aver raccolto altri 50 mila euro attraverso la sua fondazione RomaCares e dopo la donazione di altrettanti 50 mila euro da parte del presidente Pallotta, ha aperto una raccolta fondi. “Il Club ha aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi da devolvere allo Spallanzani. Essi saranno utilizzati per acquistare materiale medico – si legge su Twitter -.. Ogni contributo potrà aiutare a salvare delle vite!” Il presidente dell’#ASRoma Pallotta ha donato €50.000 nella nuova campagna per sostenere l’Ospedale Spallanzani nell’emergenza #COVID19 “Nello sport amiamo gli eroi, ma oggi i veri eroi sono dottori e infermieri che lavorano giorno e notte per salvare le vite. Supportiamoli”

L’invito di Pippo Inzaghi attraverso il suo profilo Instagram: “In questo momento di difficoltà per tutto il Paese, ho deciso aiutare l’ospedale ASST di Monza, l’Ospedale USL di Piacenza e il Gruppo Ospedaliero San Donato con una donazione. Un piccolo gesto che ognuno di noi, in base alle proprie possibilità, può compiere. Nelle mie stories potete trovare tutti i dettagli per dare il vostro contributo. Rimaniamo uniti, stiamo a casa e combattiamo insieme a medici e sanitari questo virus!”

“Doniamo… l’importante non è quanto ma basta un piccolo gesto da parte di tutti per aiutare gli ospedali in un momento difficile!!!. Restiamo uniti”. Mattia Zaccagni ha fatto la propria parte per aiutare la terapia intensiva di Verona. Una donazione tramite GoFundMe, un contributo personale per dare un sostegno al Paese

Ha donato anche Di Lorenzo: il difensore del Napoli ha versato un contributo all’ospedale Cotugno di Napoli, impegnato nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Il giocatore ha invitato tutti a donare, attraverso lo strumento GoFundMe

Leonardo Bonucci ha deciso di donare 120mila euro alla Città della Salute di Torino per sostenere i sanitari impegnati nell’emergenza Coronavirus. Il difensore della Juventus e della Nazionale, insieme alla moglie Martina Maccari, ha versato la cifra che sarà destinata all’acquisto di materiali importanti nella lotta al virus, con la regia della Direzione sanitaria, del Direttore del Dipartimento Anestesia, Rianimazione ed Emergenza, Maurizio Berardino, e del professor Paolo Fonio, Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica.

In questi giorni si parla del gesto di Insigne nei confronti dell’Ospedale Cotugno, con una donazione di 100 mila euro per questo presidio che opera giorno e notte per curare i contagiati dal Covid 19. Lui non l’avrebbe mai pubblicizzato, così come avviene ogni qualvolta presta il suo aiuto economico ai meno ambienti. Ma, evidentemente, Vincenzo De Luca, il governatore della Campania, sarà rimasto sorpreso dalla telefonata del capitano del Napoli con la quale gli preannunciava la sua donazione, al punto tale da renderla pubblica.

Gesti di Solidarietà del Benevento Calcio

I calciatori e lo staff tecnico del Benevento Calcio, scendono in campo a fianco dell’Ospedale Civile “G. Rummo” con una raccolta fondi alla quale partecipa anche la dirigenza del Benevento Calcio. Una partita importante che, se giocata tutti insieme, si può vincere, #DONAANCHETU. Per sostenere la struttura ospedaliera sannita e offrire un contributo si può inviare una email a segreteria-dg@ao-rummo.it in cui indicare: 1 – Chi dona, 2 – la somma da donare, 3 – un referente con relativi contatti (mail-telefono ecc.), 4 – motivazione (emergenza Covid). L’ufficio preposto poi contatterà per l’Iban.