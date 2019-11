Dopo la sosta torna il campionato tra conferme e aspettative

Terminate le qualificazioni per Euro 2020 torna il campionato. In serie A c’è chi cerca conferme e chi invece deve ritrovare se stesso e il cammino verso l’obiettivo finale.

Tutte in trasferta le grandi

Si ritorna al calcio giocato per il campionato di serie A e saranno diverse le sfide suggestive della tredicesima giornata. Il match clou sarà sicuramente la sfida di Bergamo tra Atalanta e Juventus. I ragazzi terribili di Gasperini sono gli unici che lo scorso anno hanno battuto due volte i bianconeri. Proveranno a fermarli anche in questa stagione e continuare la loro scalata verso la vetta. Ci spera l’Inter che sarà di scena a Torino dove l’ex Mazzarri proverà a mettere lo sgambetto ad Antonio Conte.

Il Cagliari delle meraviglie sarà di scena al Via del Mare di Lecce per continuare a stupire. Occasione ghiotta per gli uomini di Maran che potrebbero ritrovarsi dietro Juventus e Inter in solitaria. Terza posizione che al momento divide con la Lazio che ha una trasferta più impegnativa al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Delle partite in trasferta delle rivali potrà approfittarne la Roma che all’Olimpico aspetta l’ultima della gradutoria: il Brescia di superMario Balotelli. Sfida dai mille ricordi quella tra Milan e Napoli. A Milano andrà in scena un match importantissimo per il futuro dei due club che non possono fare più passi falsi.

Completano il turno il derby emiliano tra Bologna e Parma, la Fiorentina che sarà di scena al Bentegodi contro il Verona e il match tra Sampdoria e Udinese. Bisognerà attendere lunedì sera per chiudere la tredicisima giornata con il posticipo tra Spal e Genoa.