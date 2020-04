Calcio pronto a ripartire: la fase 2 prevede il rientro degli stranieri

Il calcio italiano sembra sicuro di una ripartenza e per ora ha fissato il 4 maggio come data di ripartenza degli allenamenti. Deciso questo si potrà iniziare con la fase 2 del mondo del calcio.

Il nuovo inizio

Il calcio italiano è pronto ad affrontare la fase due. Il primo passaggio sarà quello di riportare tutti gli stranieri che sono partite prima del lockdown in Italia. Una volta effettuato questo passaggio cruciale dovrà avvenire una risposta concreta per evitare la diffusione del virus all’interno di ogni comunità sportiva.

Mercoledì la commissione medico-scientifica rilascerà i protocolli che le squadre dovranno seguire per riprendere le attività, che poi saranno trasmessi al Governo che dovrà validarli. Sicuramente ogni calciatore dovrà effettuare un tampone e seguire tutti i protocolli necessari al di fuori del campo di allenamento.

Il quadro dei rientri in serie A

Secondo alcune stime l’intero sistema italiano calcistico dovrà garantire il rientro di circa 500 atleti.

Lazio, Atalanta, Roma, Napoli e Torino hanno deciso di non far partire nessun tesserato e dunque non hanno problemi in questa fase. La situazione più complessa è quella della Juventus. I bianconeri hanno tre giocatori già positivi che dovranno confermare la negatività al virus attraverso tampone. Oltre a questo ben nove giocatori sono ritornati in patria all’annuncio del lockdown. Cristiano Ronaldo, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Wojciech Szczesny, Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro rientreranno in Italia entro il 20 aprile.

L’Inter ha già iniziato il rimpatrio dei suoi campioni con Romelu Lukaku, Marcelo Brozovic, Samir Handanovic, Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses sono già a Milano, mentre Diego Godin è in arrivo dall’Uruguay.

Il Milan attende Zlatan Ibrahimovic, che si allena in Svezia senza le restrizioni degli altri Paesi, e il ritorno di Theo Hernandez, Ante Rebic, Lucas Paquetà, Hakan Calhanoglu, Asmir Begovic, Rafael Leao e Franck Kessie.