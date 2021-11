Terza dose di vaccino, proviamo a chiarire le idee con qualche linea guida

Ormai è tempo di terza dose di vaccino. La campagna vaccinale ha preso il sopravvento e prosegue. Scatta infatti la terza dose per chi ha superato il sesto mese dall’ultima dose.

Proviamo a spiegare quando e come va fatta questa tanto temuta terza dose.

In una circolare inviata alle Regioni il commissario straordinario ha riferito che i destinatari della terza dose sono attualmente: soggetti ad elevata fragilità; personale sanitario; ospiti e personale delle Rsa; coloro che si sono vaccinati con il monodose Johnson & Johnson e tutti gli italiani che hanno più di sessant’anni. Tale dose va fatta decorsi sei mesi dalla chiusura del ciclo vaccinale. Dal primo dicembre saranno chiamati a dose di richiamo anche coloro che hanno tra 40 a 60 anni.

Una breve sintesi

La dose booster si farà con vaccini a Rna messaggero (Pfizer dosaggio intero o Moderna metà dose) sia per coloro che hanno completato il primo ciclo vaccinale con gli stessi vaccini a Rna messaggero; sia per gli altri che avevano fatto la doppia dose di Astrazeneca o il monodose di Johnson e Johnson.

Il Moderna sarà utilizzato con metà dosaggio, quindi 50 microgrammi in 0,25 litri anziché 100. È possibile ricevere la terza dose di vaccino in farmacia in alcune Regioni fra cui la Campania; il Piemonte dall’8 novembre e la Lombardia dal 10 dicembre. Per quanto riguarda la validità del Green Pass già emessi per completamento del ciclo vaccinale è stata portata a 12 mesi dalla Piattaforma nazionale DGC. L’App di verifica applicherà i nuovi criteri di validità semplicemente leggendo il QR Code, che non cambierà, anche se nella certificazione vi è ancora scritto “Validità in Italia: 9 mesi”.