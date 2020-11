Radiazione ultravioletta solare e COVID-19: c’è una relazione?

L’accordo per l’esecuzione del test antigenico rapido, anche conosciuto come tampone rapido, da parte dimedici e pediatri di famiglia è un grande passo avanti nella lotta contro il Coronavirus. Si tratta di un passaggio fondamentale per la prevenzione al Covid-19, esaranno disponibili complessivamente circa 50.000 test rapidi antigenicial giorno, che i medici di base potranno effettuare presso i loro studi. L’accordo prevede l’obbligatorietà per tutti i medici di medicinagenerale di eseguire i test rapidi, il costo sarà di 18 euro, seeseguito presso lo studio, oppure, di 12 euro se somministrato in altrastruttura, e sarà completamente a carico dello Stato e non delpaziente. Per poter accedere ai test rapidi Covid-19, i cittadini dovranno primasottoporsi a un triage telefonico e, dopo la valutazione del medico,effettuare la prenotazione per eseguire il test. Il medico che dovrà somministrare il test rapido sarà dotato deidispositivi di sicurezza da indossare ogni volta che si entrerà incontatto con un sospetto caso di positività. Alcune Regioni possonoaccordarsi con i medici per prevedere la somministrazione del testrapido anche a domicilio.