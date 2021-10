Castagne: tutti i benefici del frutto autunnale

L’autunno è il tempo delle castagne, il buonissimo frutto tipico di questa stagione ricco di proprietà e benefici.

Definite anche come il “pane dei poveri”, le castagne sono preziose per le loro proprietà e qualità, ma anche molto versatili in cucina perchè possono essere consumate sia nei dolci, sia nei primi che nei secondi piatti.



Le varietà di castagne presenti in Italia sono moltissime, ma le migliori provengono da sei località, da Nord a Sud del Paese. In particolare: Cuneo (Piemonte), Combai (Veneto), Marradi (Toscana), Vallerano (Lazio), Montella (Campania, zona dell’avellinese), Roccaspide (di nuovo Campania, zona del Cilento).

Venendo alle proprietà delle castagne c’è da tenere presente innanzitutto che questi frutti sono davvero ricchi di ferro. Ma non solo. Infatti a questo le castagne associano anche sali minerali importanti come fosforo e potassio, vitamine B2 e PP fondamentali per la salute dei tessuti, una buona percentuale di fibre e acido folico. Tuttavia posseggono anche un’alta percentuale di carboidrati che rende le castagne un alimento abbastanza calorico da gustare con moderazione.



Per questi motivi le castagne sono un ottimo alleato della salute e non dovrebbero mai mancare sulle nostre tavole nella stagione autunnale.

Infatti questi frutti rappresentano uno straordinario rimedio naturale per i problemi intestinali. Rafforzano le ossa e i muscoli e migliorano la circolazione.

Sono l’ideale nei casi di stanchezza mentale e fisica, perché grazie alla loro composizione sono molto nutrienti e rappresentano, quindi, un vero ricostituente.

Inoltre contengono:

magnesio che evita i crampi muscolari e contrasta la stanchezza mentale e fisica;

fosforo che sostiene il sistema nervoso;

potassio che protegge il cuore e la pressione;

vitamine B2 e la PP, che sono fondamentali per la salute dei tessuti. Per questo le castagne sono particolarmente indicate quando si aumenta il fabbisogno di energia, anche nei cambi di stagione, e soprattutto per gli sportivi, sia prima che dopo l’allenamento.

Controindicazioni



Le castagne fanno bene a tutti?

Sono controindicate a chi soffre di diabete, obesità e colite per il loro alto contenuto di zuccheri semplici. Il loro apporto calorico varia a seconda della modalità di cottura: le crude apportano circa 200 calorie per 100gr., le bollite (la tipologia di cottura migliore) forniscono 130 calorie per 100gr., le caldarroste apportano 245 calorie per 100gr, le secche apportano 370 calorie per 100gr.



Le castagne sono versatili e ottime sia mangiate da sole che utilizzate per insaporire zuppe, condimenti di pasta o dolci al cioccolato.

Insomma ci si può davvero sbizzarrire sulle modalità di consumo di questi frutti autunnali, basta solo scegliere quello che più aggrada il proprio palato.