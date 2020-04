Insidie del Resveratrolo, l’antiossidante contenuto nel vino che contrasta il coronavirus

Insidie e potenziale del Resveratrolo, l’antiossidante contenuto nel vino potrebbe essere una soluzione efficace per contrastare il contagio da coronavirus.

Il vino rosso oggi diventa un vero e proprio “elisir di lunga vita”, un messaggio che potrebbe celare non poche insidie. E’ la scienza che avanza, esortata da un’emergenza che spinge a provare ogni potenziale rimedio. Oggi, i progressi nella ricerca hanno seguaci che attendono a “bocca spalancata” con la speranza di una zattera in questo oceano di acque torbide. Quel che si trascura, comprensibilmente, è la comunicazione efficace; ciò nella fretta e l’entusiasmo di divulgare speranze e “timide” scoperte. Tutti i messaggi che si “trasmettono” hanno un inevitabile impatto sociale ed un peso emotivo sui destinatari.

Grandi titoli annunciano che il Resveratrolo sarebbe capace di bloccare la replicazione virale. Notizia confermata dalla prestigiosa rivista scientifica Nature e pubblicato da Guangdi Li ed Erik De Clercq.

Il vino rosso contrasta il Covid-19, ma gli effetti collaterali?

Nello studio vengono sperimentati in vitro e su animali diverse molecole contro i principali beta coronavirus. Tra queste, il Resveratrolo che sarebbe capace di bloccare la replicazione virale di Mers, un cugino di primo grado di Covid-19.

Ettore Novellino, ricercatore e docente del dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II, ha sperimentato e proposto un protocollo contro Covid-19 collaborando con uno dei presidi ospedalieri più attivi: il Monaldi. Il direttore del dipartimento di Pneumologia Alessandro Sanduzzi Zamparelli, ha già attivato la fase sperimentale con aerosol nei pazienti con Tbc bacilliferi per valutarne la portata antinfiammatoria:

“Dopo una sola somministrazione in 2 pazienti su tre l’Interleuchina 6 al prelievo di stamattina (ieri ndr) risulta dimezzata. Un rilievo molto promettente per controllare la fase infiammatoria di Sars.-Cov-2 di cui attendiamo l’ok dell’Aifa per la sperimentazione”.

La sperimentazione del Resveratrolo

La sperimentazione prevedrebbe la somministrazione domiciliare precoce del Taurisolo ai casi accertati di coronavirus sotto forma di aerosol.

La verità è che il resveratrolo è presente sulla buccia dell’uva rossa (come pure di ortaggi rossi). Quindi per l’esattezza possiamo dire che, con buona probabilità, l’uva dalla quale, per fermentazione, si ottiene l’aglianico è molto ricca di questo antiossidante; probabilmente la qualità terapeutica di questo resveratrolo è eccellente ma, attenzione, il vino che si ottiene, indipendentemente dalle sue qualità organolettiche non potrà mai avere una quantità tale di resveratrolo da risultare terapeutico.

Quindi ok all’estrazione di resveratrolo dalla buccia di uva rossa di Taurasi. Poi se vogliamo ottenere tanto resveratrolo bevendo vino di Taurasi, la quantità per ottenere effetto antiossidante non potrà essere inferiore a 10 – 11 litri di vino al giorno. In questo caso i radicali liberi indotti dall’alcol (tossici), saranno di gran lunga più incisivi degli effetti benefici del resveratrolo delle uve di Taurasi. Perciò è l’uva ed il suo contenuto della buccia ad essere benefica, il vino che si ottiene è un’altra cosa. Sarebbe, pertanto, più corretto affermare che il Resveratrolo dell’uva rossa potrebbe avere un ruolo contro Sars-Cov-2.