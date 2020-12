Maschera viso tecnologica, la nuova scoperta della cosmesi coreana

Di maschere per il viso ce ne sono davvero tantissime, da quelle fai da te, create con pochi ingredienti e preparate direttamente a casa propria, a quelle in commercio realizzate per soddisfare le esigenze di tutti i tipi di pelle.

Ma l’industria cosmetica non smette mai di fare ricerche e di creare nuovi prodotti, sempre più moderni e in questo campo c’è da dire che la Corea è diventato il paese trend setter in fatto di bellezza.



In Corea infatti sono dei veri e propri esperti di skincare, la cura della pelle del viso per loro è maniacale e attenta ad ogni dettaglio e se si dovesse decretare il loro prodotto must have si metterebbe senz’altro al primo posto la maschera viso.

L’ultima maschera viso inventata proprio in Corea è un vero e proprio dispositivo tecnologico, un device che si prende cura della pelle a trecentosessanta gradi. Si può acquistare online, ma anche in appositi store in Italia targati “bodyfriend” e utilizzare quando si vuole a casa.

Questo dispositivo concentra in sé il meglio della scienza coreana sia in fatto di tecnologia che di skincare ed è in grado di migliorare la texture della pelle dalla prima applicazione.

credits: bodyfriend.com

Gled Mask



Si chiama Gled Mask e come spiegato da Andrea Guarreschi, Country Manager Italia e Vice President di Bodyfriend Europe a “Vogue”, è in grado di combinare micro correnti, 1.400 luci Led e raggi infrarossi.

Il dispositivo esegue un massaggio galvanico, che sfrutta la ionoforesi per veicolare i principi attivi dei cosmetici, oppure semplicemente a luce Led preimpostata, che può essere usata anche tutti i giorni, secondo una modalità elasticizzante, lenitiva o illuminante.

La cosa sorprendente è che con questa maschera già solo dopo la prima applicazione di 20 minuti circa, il viso apparirà rimpolpato, tonificato e levigato. Inoltre questa maschera tecnologica si può indossare anche senza stare fermi e a occhi chiusi: è dotata di un appoggio oculare che lascia una buona visuale.



Sicuramente il prezzo è abbastanza elevato, ma si tratta essenzialmente di un investimento perchè a differenza delle maschere usa e getta, la Gled Mask non si esaurisce mai.

Insomma una maschera davvero rivoluzionaria che renderà felici tutte quelle persone che amano la tecnologia, desiderano essere sempre aggiornate sulle novità in uscita e che mai rinuncerebbero alla cura della propria pelle.