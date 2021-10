Mangiare integrale fa bene. Tutti i benefici

I cibi integrali da tempo stanno spopolando nelle abitudini alimentari degli italiani, ma i loro benefici non sono rivolti solo al mantenimento della linea, perchè apportano anche tanti benefici alla salute.

Come confermato dalla scienza il consumo di cibi integrali contribuisce a prevenire disturbi e malattie di vario genere, come il diabete di tipo 2, il colesterolo alto e l’accumulo di grasso addominale.



Gli alimenti integrali dispongono di un maggior concentrato di fibre e altre sostanze nutritive fondamentali per l’organismo umano.

Il principale vantaggio derivante dal consumo di un alimento integrale è l’aumento considerevole dell’apporto di fibra. Il quantitativo di fibra contenuto ha diverse utilità all’interno del nostro organismo: aumenta la motilità intestinale, fornisce un servizio di “pulizia” intestinale e di nutrimento per i batteri “buoni” del nostro microbiota intestinale.

Un altro importante vantaggio di mangiare integrale è quello del basso contenuto glicemico e del basso contenuto calorico fondamentali soprattutto per chi è affetto da malattia del diabete.

Mangiare integrale quindi rallenta l’assorbimento di zuccheri e grassi nel sangue garantendo un carico di energia prolungato durante tutta la giornata.



Inoltre un’alimentazione integrale è una ottima forma di prevenzione delle malattie cardiovascolari. Infatti, le fibre presenti nei cibi integrali contribuiscono a rallentare e a ridurre il livello di colesterolo LDL (cattivo) nel sangue, migliorando la pulizia delle arterie e aumentando la prevenzione di malattie cardiocircolatorie.

Mangiare integrale fa bene a 360° e si tratta di un tipo di alimentazione che può essere compatibile con qualsiasi tipologia di dieta equilibrata si desideri seguire.



credits: buonalavita.it

Mangiare integrale aiuta anche a sfruttare nel modo migliore l’energia dei carboidrati complessi ed è quindi una scelta alimentare perfetta anche per gli sportivi.

I cibi integrali sono molto importanti anche per ridurre i carichi di stress che si possono verificare nell’arco dell’anno e avere una qualità del sonno migliore durante la notte.

La fibra è molto utile anche per placare lo stato di ansia giornaliero e rilassare corpo e mente. Il segreto sta tutto nelle vitamine B (alleate preziose del sistema nervoso) e nel magnesio (aiuta a mantenere il buon umore).



Come riconoscere un prodotto realmente integrale?



Non è sempre facile distinguere i veri prodotti integrali da quelli che non lo sono: capita spesso che le aziende, visto il vantaggio economico che ne ricavano, raffinino la maggior parte delle farine e poi solo successivamente reinseriscano la crusca, proprio per poter denominare i prodotti come “integrali”.



Un vero prodotto integrale ha come primo ingrediente “farina integrale di..” e non “farina 00 con aggiunta di cruschello”. Bisogna poi controllare anche le percentuali: per poter essere definito integrale, basta che il prodotto abbia il 51% di farina integrale rispetto al totale, quindi poco più della metà.

credits: ilgiornaledelcibo.it

Controindicazioni



Attenzione però, perchè mangiare integrale è sconsigliato per tutti coloro che presentano reflusso gastroesofageo, gravi gastriti, dispepsie, diverticolosi, meteorismo e malattie infiammatorie croniche intestinali (soprattutto in fase acuta).