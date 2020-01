Influenza stagionale, italiani a letto ma il picco arriverà a fine gennaio

L’influenza di questo inverno ha iniziato il suo contagio prima delle feste natalizie e sta continuando in questi giorni. Secono i dati riportati da Influnet gli italiani costretti a letto dal virus sono oltre un milione e mezzo.

I dati preoccupano

Nella settimana dal 23 al 29 dicembre, l’incidenza totale è stata pari a 3,7 casi per mille assistiti, ma tra i bambini al di sotto dei cinque anni ha raggiunto i 10 casi per mille. Questi i dati che riguardano l’influenza stagionale. Altissimo il numero di casi nel breve periodo ma nei prossimi giorni la cosa potrebbe peggiorare con l’apertura delle scuole e degli uffici.

Gli esperti dunque prevedono il picco di casi per fine gennaio anche perchè al momento il numero di casi accertati è nella norma stagionale. I virus dominanti sono i classici A/H1N1 e H3N2, seguiti dal virus di tipo B che al momento mantiene una circolazione limitata.

Il propagarsi dell’influenza

Al momento risultano Trento, Marche e Campania le regioni maggiormente colpite. La trasmissione del virus avviene principalmente per via aerea stando a contatto con chi tossisce o starnutisce, ma anche per contatto con mani contaminate e secrezioni respiratorie.

Importante lavarsi spesso le mani e avere una sciarpa al collo per respirare attraverso di essa e proteggersi anche dal freddo. Basta cliccare qui per trovare altri consigli utili per il post influenza altra fase delicata della ripresa.