Coppa Italia, delineato il quadro dei quarti di finale: subito in campo

Si chiude questa sera con Roma-Parma il quadro degli ottavi di finale di Coppa Italia che ha visto in campo le big del calcio italiano. Si tornerà subito in campo con il quadro dei quarti di finale ormai quasi totalmente definito.

Quarti di finale di Coppa Italia

Aveva dato il via alle qualificazioni il Torino che la scorsa settimana aveva avuto ragione del Genoa ai calci di rigore. Nella tre giorni di questa settimana a fare la voce grossa sono state le solite protagoniste anche in campionato. Inter, Lazio e Juventus hanno regolato i propri avversari ognuna mettendo a segno 4 reti e una prestazione senza nessuna sbavatura. Sugli scudi l’immancabile rete di Immobile, le doppiette di Lukaku e Dybala. Fuori dalla competizione Cagliari, Cremonese e Udinese capitate sul percorso schiacciasassi delle prime della classe.

Avanti anche il Napoli e il Milan che rispettivamente eliminano il Perugia e la Spal. Due gol di Lorenzo Insigne su calcio di rigore bastano agli uomini di Gattuso per raggiungere i quarti di fnale mentre il Milan ha fatto di più con le reti di Piatek, Castillejo e Theo Hernandez contro una Spal sempre più in difficoltà.

L’unica sorpresa di questo turno riguarda il match tra Fiorentina e Atalanta. I gigliati con un’ottima prestazione eliminano dalla competizione una delle squadre più in forma del momento e finalista dello scorso anno come l’Atalanta. Da segnalare il gol di Cutrone appena rientrato in Italia dopo la breve esperienza in Inghilterra.

Resta un unico posto per gli ottavi di finale con Roma e Parma che si sfideranno questa sera per trovare ai quarti di finale la Juventus di Maurizio Sarri.