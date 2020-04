Vittorio Feltri contro i meridionali, l’Ordine dei giornalisti denuncia

Ieri, martedì 21 aprile, nella trasmissione televisiva Fuori dal Coro di Mario Giordano, in onda sul canale Rete 4 di Mediaset, un intervento di Vittorio Feltri ha fatto davvero tanto rumore.



L’ex direttore del Giornale, oggi direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri difendendo la Lombardia e discutendo della gestione dell’epidemia di Covid affermava: “Il fatto che la Lombardia sia andata in disgrazia per via del coronavirus ha eccitato gli animi di molta gente che evidentemente ha un senso di invidia, di rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di senso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità: credo che i meridionali in molti casi siano inferiori“.

Una frase che ha lasciato il conduttore Mario Giordano di stucco, tanto da farlo prontamente dissociare.



Un’affermazione quella di Feltri che ha scatenato da subito delle feroci polemiche sui social, tanto che ad oggi si dice che Giordano starebbe già pensando ad una sorta di “puntata riparatoria”. Queste le parole di Giordano dopo l’accaduto: “Sarò sempre contento di ospitare Feltri e di lasciarlo libero di dire ciò che crede, ma non condivido il suo pensiero sui meridionali. È lontano anni luce da ciò che penso“.

La denuncia



Non è certo la prima volta che il giornalista, 76enne bergamasco, si lascia andare a dichiarazioni politicamente scorrette, ma questa volta gli insulti di Vittorio Feltri ai meridionali sono finiti all’attenzione dell’Ordine dei giornalisti e hanno portato il senatore Sandro Ruotolo e lo scrittore Maurizio De Giovanni ad agire in sede civile e penale.



“I comportamenti di questo signore rischiano di travolgere l’immagine dell’intera categoria dei giornalisti italiani, che è mio dovere tutelare, a tal fine sarà dato mandato a un legale“, ha annunciato Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

“A Feltri – commentano Ruotolo e De Giovanni – occorre ricordare i due fondamentali articoli della Costituzione: l’art. 3 e l’art. 2. Farebbe bene a studiare la storia del nostro Paese, anche prima dell’Unità d’Italia, e così potrà scoprire quanto poco inferiori siano i Campani e i Meridionali in generale“.

La replica di Feltri



“Mi pare del tutto evidente che il Sud e la sua gente siano economicamente inferiori rispetto al Nord. Chi non lo riconosce è in malafede“. Vittorio Feltri, con un tweet, è poi intervenuto oggi pomeriggio sulle polemiche scatenate dalle dichiarazioni rilasciate ieri. “L’antropologia non c’entra con il portafogli. Noto ancora una volta che le mie affermazioni vengono strumentalizzate in modo indegno“.

Quale posizione prenderà Mediaset?