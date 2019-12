Vasco Rossi: dopo il grande successo, il film sugli ultimi tour arriva in tv

Vasco Rossi è sempre una grande emozione e soprattutto è sempre un grande successo.



Con il film sugli ultimi tour Vasco Non Stop Live 18+19, trasmesso al cinema, ha segnato l’ennesimo record, con oltre 50mila presenze in tre giorni, tanto che il docufilm sarà presto trasmesso anche in tv.



Il successo del film è stato davvero grande, ma non si può di certo dire inaspettato, ci saranno infatti anche altre due repliche il 10 e l’11 dicembre.

Ancora però non si conosce la data di uscita del docufilm in tv, l’unica cosa certa è che sarà trasmesso su canale 5.



Nel film, diretto dal regista Pepsy Romanoff e prodotto da Universal Music in collaborazione con Giamaica, Vasco racconta un pò il suo mondo, i segreti delle sue scelte e si lascia andare a pensieri ed emozioni.

La telecamera segue la rockstar in vari momenti, dall’intimità di una sala d’incisione, alle prove con la band, fino alla forte emozione finale del concerto nello stadio.



Come spiega Vasco Rossi nel film: “Ogni canzone ti deve incastrare perfettamente a questa onda emotiva che si crea e ti porta sù, giù, ti emoziona, ti fa venire la pelle d’oca, poi si arriva alla fine con l’esplosione finale dell’ultimo pezzo. È come accordare uno strumento; le canzoni devono essere tutte perfettamente accordate“.



Il grande record dei sei concerti sold out a San Siro, che ancora una volta ha confermato Vasco Rossi re degli stadi, sarà raccontato anche in un nuovo cofanetto (doppio CD+DVD) che arriverà sul mercato il prossimo 6 dicembre in tre diversi formati.

Senza non dimenticare poi che il rocker tornerà in tour la prossima estate con cinque date nei principali festival italiani.



credits: amica.it

La prima data è fissata al Firenze Rocks per poi spostarsi a Milano, Roma (dove Vasco suonerà per due sere consecutive al Circo Massimo) fino al gran finale, il 26 giugno all’Autodromo di Imola.

Che dire, non ci resta che attendere!