Switch off digitale terrestre: il calendario del passaggio al nuovo formato DVBT2

Gli italiani a partire da quest’anno dovranno affrontare un nuovo passaggio in riferimento al digitale terrestre. Tantissimi utenti dovranno sostituire i propri apparecchi televisivi o acquistare un supporto digitale che sia in grado di codificare il nuovo segnale dopo la fase di switch off.

Il bonus

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha erogato da dicembre scorso un bonus che si traduce in un contributo di 50 euro per chiunque voglia sostituire il proprio televisore con un apparecchio in grado di supportare il nuovo standard o cambiare il proprio decoder.

In questi giorni il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Mirella Liuzzi ha anche svelato i dati in riferimento a tale pratica.

Secondo la stima ministeriale esposta al Sole 24 Ore dalla data di introduzione del Bonus TV, ovvero il 18 dicembre e sino al 18 gennaio sono state in tutto accolte 15.963 richieste di contributi da 50 euro per 1.902 decoder e 14.061 televisori. Tradotto in cifre si tratta di 798.150euro distribuiti sino ad oggi dal ministero.

Il Calendario

In rete sono apparse anche procedure per capire quando il proprio televisore non trasmetterà più secondo il vecchio sistema digitale. La procedura è quella di sintonizzarsi attualmente sui canali 501 e a seguire del vostro televisore. Se l’immagini appariranno come consuetudine allora l’apparecchio non è di cambio imminente al prossimo settembre altrimenti bisognerà adoperarsi.

Rai e Mediaset hanno predisposto due canali specifici per effettuare tale test. Si tratta del canale 100 e del canale 200. Per effettuare tale prova però bisognerà prima risintonizzare la propria lista canali.

In realtà esiste un calendario “geografico” del cambio di sistema digitale.

Dal primo settembre 2021 sino al 31 dicembre si partirà con le regioni settentrionali, dal primo gennaio al 31 marzo 2022 toccherà a Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Infine, per tutte le altre regioni italiane, lo switch off definitivo avverrà tra il primo aprile 2022 e il 20 giugno dello stesso anno.