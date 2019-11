“The Wall”, 40 anni di contestazioni in una sola canzone

“The Wall”, forse l’album che ha “santificato” i Pink Floid nel panorama musicale di tutto il mondo, oggi compie 40 anni.

Fu pubblicato il 30 novembre del 1979, con un impatto che ancora oggi impone le sue scie. Oltre alle atmosfere che ne hanno caratterizzato suoni, contesti e messaggi latenti, è stato fonte di immagini così potenti da divenire un film distribuito nelle sale cinematografiche “Pink Floyd – The Wall”.

Il “muro” sembra rimandare a quel limite umano che prese forma a Berlino e che crollòsotto le incessanti necessità di unire, di un incontro che non ponesse limiti. In realtà il testo narra la vita di Pink, l’immaginario protagonista che trae la sue ispirazione dalle esperienze di Waters, orfano di padre e delle brutture della seconda guerra mondiale.

Le sostanze che prendono il sopravvento sulla razionalità, emozioni feroci e contrastanti; i tumulti interiori di una rockstar con un animo “diluito” dalle drooghe, dal dolore di una moglie che tradisce, da un vissuto infantile che non ha mai superato. Figure maschili che abbandonano o che sono talmente rigide da lasciare i segni, come quell’insegnante troppo duro …

Un testo emblematico di un contesto sociale e di un ricorso storico che “limita” la libertà creativa dei giovani: un muro, una gabbia, una catena che sopprime il pensiero, svilisce la diversità per un’omologazione rassicurante e mortifera.

Quei bambini sacrificati in fila, con passi all’unisono e un ritmo quasi ipnotico; “Another Brick In the Wall, Pt. 2” è la catena di montaggio di bambini che vogliono sbucciarsi le ginocchia, sporcarsi di fango.

“Tutto sommato era solo un altro mattone nel muro”, tutti tasselli di una vita dolente che doveva livellarsi entro i confini del “prevedibile”.

Un altro mattone nel muro (Prima parte)

Papà ha attraversato l’oceano

Lasciando solo un ricordo

Una foto nell’album di famiglia

Papà, che altro mi hai lasciato?

Papà, cos’altro hai lasciato per me?

Tutto sommato era solo un mattone nel muro

Tutto sommato erano solo mattoni nel muro

Un altro mattone nel muro (Seconda parte)

Noi non abbiamo bisogno di istruzione

Noi non abbiamo bisogno di controllo sul pensiero

Di sinistro sarcasmo in classe

Insegnanti, lasciate stare i ragazzi

Hei, maestro, lascia stare noi ragazzi

Tutto sommato è solo un altro mattone nel muro

Tutto sommato sei solo un altro mattone nel muro

Un altro mattone nel muro (Terza parte)

Non ho bisogno di braccia attorno a me

Non ho bisogno di droghe per calmarmi

Ho visto i destini segnati

Non pensare che abbia bisogno di una cosa qualsiasi

Tutto sommato erano solo mattoni nel muro

Tutto sommato eravate tutti solo mattoni nel muro