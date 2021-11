BORRKIA, 27 Novembre in Big Band presso Teatro Persio Flacco

Il prossimo 27 Novembre – presso il Teatro Persio Flacco di Volterra (Pi) – torna ad esibirsi dal vivo il rocker toscano Borrkia. L’ex batterista-poliziotto della storica band Il Maniscalco Maldestro si esibirà nella sua amata Volterra dopo mesi si stop forzato che ha visto Stefano Toncelli, questo il vero nome di Borrkia, rimandare di alcuni mesi lo spettacolo.

Oggi l’annuncio dell’appuntamento live coincide con quello dell’esclusiva pubblicazione del nuovo singolo “Chuck si gira” su piattaforma Bandcamp disponibile al seguente link: https://borrkia.bandcamp.com/releases.

Solo in occasione del concerto sarà possibile acquistare in anteprima il Cd in tiratura limitata.

“Chuck si gira” è un brano emblematico che segna il ritorno discografico, e dal vivo, del bluesman di Volterra. Una nuova avventura rock per il Chuck Barry italiano che, ispirato dalle tipiche ambientazioni crepuscolari alle Saline di Volterra, crea un funambolico parallelismo tra il paese dell’entroterra toscano, famoso per la produzione di sale pregiato, e i quartieri poveri e desolati di St. Louis; patria riconosciuta del blues. Il tutto in chiave ironica e sognante.

Attraverso la sua visione di vita, e di stile musicale, il Borrkia ci dipinge un’immagine diversa della Toscana terra fatta anche di solitudine e routine come di ironica guasconeria.

Tra il viavai di autoarticolati e operai, che caricano e scaricano sale, si animano le vie di un intero paese nel mentre il nostro rocker s’intrattiene nell’ex Casa del Popolo bevendo caffè, dove si gioca a carte e si “bestemmia” il padrone. Una vita semplice ma intensa perché fare il musicista nella provincia estrema è una sfida, un po’ come per chi nasce nelle periferie del Missouri o Tennessee; inevitabilmente eredita musicalità e ritmo.

Passione e cuore, sudore e rock and roll sono energia vitale per trascorrere giornate tutte uguali e così, in attesa del prossimo concerto il Borrkia ci racconta col sorriso un altro lato della nostra Italia.

Il quarto album d’inediti verrà rilasciato ufficialmente su tutte le piattaforme digitali il 7 Gennaio 2022. A pubblicare l’album sono le label Salty Music / Vrec. – con distribuzione Audioglobe – le quali proporranno un’anteprima in full streaming il giorno 27 novembre sempre su Bandcamp.