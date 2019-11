Sting, la rockstar bio, diffonde buona musica tra le colline del Chianti

Sting, all’anagrafe Gordon Matthew Thomas Sumner e sua moglie, Trudie Styler, attrice, produttrice e ambasciatrice UNICEF ci onorano con musica e buoni propositi.

Una coppia alquanto famosa e molto affiatata che nell’ormai lontano 1999 acquistò una tenuta del XVI secolo; 360 ettari do amenità denominata “Il Palagio“, ai piedi delle dolci colline del Chianti classico.

In tanti conoscono la rockstar Sting, ma in pochi sanno che l’artista è anche una host-star; titolo conquistato per il suo podere con 6 laghi, vigne e oliveti coltivati a monocoltura e secondo i principi rigorosamente bio.

Oltre a farne la loro abitazione principale decise di avviare un’attività imprenditoriale che comprende una guest house di charme di 6 dependance e stanze per circa 50 posti dove si possono anche organizzare eventi e matrimoni per circa 200 persone.

A questo si aggiunge una farm, ovvero una fattoria iche si offre al “turismo esperienziale”; si può partecipare alla vendemmia, alla raccolta delle olive, alla produzione di miele. Si organizzano, inoltre, seminari di educazione alla degustazione, con una gestione a tutto tondo supervisionata con estrema cura da Sting e Trudie.

Racconta Aldo Gottardo, creatore del tour operator TBA Holidays, la Tuscany Business Agency (www.tuscanybusinessagency.com) specializzata nell’intermediazione turistica di dimore di charme in particolare in Toscana:

“Una coppia di host incredibili, piena di idee e di rispetto sia verso la natura che il prossimo; da loro tutti coloro che lavorano nel settore dell’ospitalità dovrebbero imparare”.

Il fascino della buona musica e del buon vino

Un host delizioso Sting, che periodicamente apre le sue dimore al pubblico per eventi e feste, come ad esempio il suo anniversario di matrimonio. L’ex cantante e bassista dei Police si è sposato il 22 agosto del 1992; da un po’ di anni festeggia ormai il suo anniversario di matrimonio nella residenza privata toscana assieme ad amici, conoscenti e qualche giornalista.

“Lo scorso agosto siamo stati piacevolmente onorati di essere stati invitati da Sting a partecipare alla sua festa di anniversario di matrimonio; abbiamo potuto vedere dal vivo la sua eccezionale ospitalità. Oltre che una rock-star famosa è anche una vera e propria Host-Star, inteso come modello di ospitalità”.

“Il suo podere raccoglie in sé quanto di più piacevole possa ricercare un’ospite con la semplicità e la serenità che offre la vita di campagna. La loro filosofia si basa principalmente sul benessere psicofisico, stato che la terra ti può regalare in grande quantità anche con i suoi frutti. Ecco perché noi consigliamo a tutte le nostre strutture di creare valore al soggiorno dell’ospite regalando esperienze in armonia con l’ambiente e le tradizioni del luogo“.

Lo scorso agosto erano circa un centinaio di persone ad aspettare Sting e la moglie nella sua splendida tenuta contornata da vigne e ulivi; l’attesa è stata allietata dalla degustazione dei vini della sua fattoria che nel suo Farm Shop si potevano anche acquistare .

Continua ancora il fondatore di TBA Holidays.

“Per capire il buon vino bisogna camminare nelle sue cantine. Come non ricordare il suo “Sister Moon“vino di annata 2011 incluso tra i migliori 100 vini d’Italia da Wine Spectator’s. Poi Sting produce “Messagge in a bottle“; mai titolo di una canzone fu cosi indovinato per un tipo di vino tipicamente estivo, Vermentino 90% e Sauvignon 10%. E poi ancora Sting produce il “Beppe“; un rosato luminoso dal colore delicatissimo, elegante al naso sulle note agrumate di mandarino. Quel tocco di rosa convincente all’assaggio che si fa bere nonostante il caldo. Sottile e lungamente salino il vino porta con sé la riconoscenza del vignaiolo più anziano che lavora tra i filari; il retrogusto di queste bellissime colline da più di 50 anni”.

Il party organizzato quest’anno poi è stato una doppia occasione di festa. La prima per il 27esimo anniversario di matrimonio, la seconda per il conferimento della cittadinanza onoraria; un riconoscimento assegnato anche per il sostegno offerto da Sting agli operai della Bekaert azienda locale in difficoltà economica. Conclude Aldo Gottardo:

“Erano visibilmente emozionati Sting e Trudie al momento della firma nel documento di attribuzione della cittadinanza onoraria. Documento poi mostrato a tutti gli invitati stretti attorno a loro per condividere la gioia del momento con orgoglio. La festa è poi proseguita con il consueto e attesissimo mini concerto live nel quale Sting imbracciata la chitarra ha intonato Roxanne, successo con i Police, Englishman in New York e Every Breath You Take, coinvolgendo il pubblico estasiato dall’atmosfera del luogo. Circondati da vigneti, ulivi e campi gialli di fieno, ascoltando la sua musica piacevole e degustando i vini che prendono i nomi dalle sue stesse canzoni. Non si poteva veramente chiedere di più”.

Video Live dello Sting-Party :