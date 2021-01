Starz presenta il video musicale di Power Book III

Per il nuovo anno Starz regala ai fan in anteprima mondiale il video musicale di Power Book III: Raising Kanan con la sigla Part of the Game eseguita da 50 Cent e NLE Choppa. Nel video troviamo le prime immagini della nuova serie prequel di Power.

Starz ha lanciato in anteprima mondiale il video musicale della sigla di Power Book III: Raising Kanan, Part of the Game, eseguita da 50 Cent e NLE Choppa, con la voce di sottofondo di Rileyy Lanez. Il video, diretto da 50 Cent ed Eif Rivera, uno dei registi di video musicali più acclamati dell’hip-hop, ha debuttato durante il finale di stagione di Power Book II: Ghost negli Stati Uniti, offrendo ai fan uno sguardo esclusivo sul prossimo capitolo del cosiddetto Universo Power. Il video svela in anteprima le primissime immagini della serie che uscirà nell’estate 2021, su STARZ negli Stati Uniti e in Canada e sul servizio di streaming internazionale Starzplay in Europa, America Latina e Giappone.

Una piccola troupe ha piacevolmente sorpreso i residenti del quartiere Southside Jamaica Queens a New York, il vecchio quartiere di 50 Cent, dove è ambientata la nuova serie. Riproducendo fedelmente il mondo degli anni ’90 a cui gli spettatori torneranno nella prossima serie prequel dell’Universo Power, il video musicale si apre con 50 Cent che sfoggia un classico cappello da pescatore degli anni ’90 circondato numerose auto popolari in quell’epoca.

Power Book III: Raising Kanan è il terzo capitolo della serie in espansione dell‘Universo Power. Il prequel riporta gli spettatori agli anni ’90 e alla giovinezza dell’ormai defunto personaggio iconico di Power Kanan Stark, interpretato da Curtis “50 Cent” Jackson nella serie originale di Courtney A. Kemp e Jackson.

I protagonisti della serie sono Mekai Curtis nei panni del giovane Kanan Stark, Patina Miller nei panni della madre di Kanan Raquel “Raq” Thomas, Omar Epps nei panni del detective Malcolm Howard, London Brown nei panni di Marvin Thomas, Malcolm Mays nei panni di Louis “Lou-Lou” Thomas, Shanley Caswell nel ruolo del detective Shannon Burke, Lovie Simone nel ruolo di Davina Harrison, Toby Sandeman nel ruolo di Symphony Bosket, Joey Bada$$ in quello di Unique e Hailey Kilgore in quello di Jukebox. Nella serie ritroviamo anche Quincy Brown come Crown, Ade Chike Torbert come Scrappy, Natalee Linez come Jessica Figueroa e Annabelle Zasowski come Nicole Bingham.

La serie è prodotta da Courtney A. Kemp con la casa di produzione End of Episode e Curtis “50 Cent” Jackson attraverso la sua G-Unit Film and Television, entrambi produttori esecutivi della serie originale di successo Power. Sascha Penn è l’ideatore, showrunner e produttore esecutivo di Power Book III: Raising Kanan. Mark Canton attraverso il suo MM di Atmosphere Entertainment, Chris Selak di End of Episode e Danielle DeJesus, Shana Stein, Bart Wenrich e Kevin Fox sono produttori esecutivi con Rob Hardy che produce e dirige il primo episodio. Lionsgate TV produce la serie per STARZ.