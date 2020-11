“Razionaleillogico”, il quarto lavoro discografico dei Profugy

Si intitola “Razionaleillogico” il quarto lavoro discografico del gruppo

Profugy e a pubblicarlo è la neonata etichetta Hive Records che nasce

dall’esperienza della società Hive Music Italy. Il nucleo centrale dei Profugy è costituito da Massimiliano Lauritano

[voce e chitarra] e Francesco Petrone [chitarre], già autori di tre

lavori discografici: il primo dal titolo “La nostra comunità”(2015), il

secondo “Stato Confusionale” (2018) e il terzo “Casalingo EP” (2020)

nato d’istinto durante il primo lockdown italiano.

Razionaleillogico: ironia e riflessione

Con “Razionaleillogico” il duo – affiancato alla produzione audio da

Francesco Giuliano, mostra la sua maturità artistica fatta di liriche ironiche e riflessive e un sound

minimale che ha le sue radici nella tradizione pop-folk. Ricche sono le

variazioni musicali dove trovano spazio inserti di swing e ska mentre

sentieri country tracciano la strada per un viaggio lungo dieci brani

nei quali, come da tradizione, i testi sono una parte fondamentale nella

composizione. Con le loro canzoni i Profugy hanno l’aspirazione di

comunicare con il pubblico distratto, purtroppo sempre meno attento alle

parole, e privo di sensibilità critica.

“Oggi va di Moda”, il brano contro ogni stereotipo



“Razionaleillogico” è stato anticipato dal video-singolo “Oggi va di

moda” , un brano che evidenzia stereotipi e una realtà scomoda fatta di apatia

e rassegnazione. Illusioni di benessere e falsi miti ci conducono in

un’inerzia esistenziale dove il superficiale prende il sopravvento e il

senso, e il bello, della vita è sprecato da sogni telecomandati.

Tutti i testi raccontano di politica e di malcostume, ironicamente

puntano il dito contro la superficialità che si ritrova anche

nell’autocritica all’utilizzo spasmodico ed inappropriato dei

social. La massima espressione di questo concetto risiede nella voglia

di compiacere – ed influenzare – il prossimo con la sola ricerca di

un’utopica bellezza estetica priva di alcun contenuto.

L’amore per la terra, le emozioni ed i valori combattono con la

necessità di vivere un caos sociale che spinge a un’esistenza

alternativa virtuale.

Le parole dei Profugy

“Siamo ormai caratterizzati da una serie di abitudini e modi di fare

che ci stanno allontanando con forza dal nostro essere umani – dichiara

la band – trascorriamo la giornata a condividere ogni singolo momento

ancora prima di viverlo davvero; ci sottoponiamo a qualsiasi tipo di

contenuto senza mai avere un occhio critico. Guardiamo tv spazzatura

aspettando che passi il pomeriggio; ascoltiamo politici disinteressati

al bene del Paese che si preoccupano solo di fare propaganda; diamo peso

e popolarità a personaggi che non ne meriterebbero la metà, mentre

oscuriamo personalità colte, studiose, competenti e che davvero

potrebbero insegnare tanto alla società; passiamo il tempo a ritrarci

in selfie, desiderosi di una parvenza di successo che misuriamo in

pollici alzati e cuoricini. Non ci accorgiamo che ciò che stiamo

perdendo è quanto di più importante potremmo mai avere:

un’emozione, un contatto umano, uno sguardo, una maggiore

sensibilità verso la natura, un momento di condivisione reale e non

soltanto digitale. Insomma tutto ciò che ci rende più umani e meno

lobotomizzati e che ci fa capire cosa è veramente importante e cosa,

invece, oggi va di moda”.