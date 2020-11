Passeggiare tra i dipinti di Van Gogh: il museo che affascina il mondo

Il Museo d’Arte di Indianapolis a Newfields ospiterà nel giugno 2021 una memorabile esperienza immersiva dedicata al grande Vincent Van Gogh. La presentazione multisensoriale, intitolata “The Lume”, è stata sviluppata dalla società australiana Grande Experiences.

La mostra

Una mostra che appena annunciata ha avuto il riscontro positivo di tantissimi amanti dell’arte. I visitatori incontreranno 150 proiettori ad alta definizione all’avanguardia che occupano 30.000 metri quadrati di spazio al quarto piano del museo. I proiettori trasformeranno i dipinti bidimensionali in proiezioni tridimensionali che gli ospiti avranno modo di attraversare e girare. Complessivamente, il museo cerca di mostrare circa 3.000 immagini in movimento di dipinti iconici dell’artista, come I Girasoli e Notte Stellata. La musica classica sarà suonata in sottofondo mentre i partecipanti attraverseranno lo spazio espositivo.

“Dopo cinque anni di ricerca sulla motivazione dei consumatori d’arte e sulle mostre digitali innovative in Asia, Australia ed Europa, siamo entusiasti di presentare ‘The Lume’ Indianapolis a Newfields l’anno prossimo come un’aggiunta innovativa a ciò che abbiamo da offrire”, ha detto il Dr. Charles L. Venable, The Melvin & Bren Simon Director e CEO di Newfields, in una dichiarazione ufficiale. “Accogliere un pubblico eterogeneo è uno dei principali obiettivi di Newfields, e crediamo che ‘The Lume’ Indianapolis attirerà i visitatori del museo d’arte perché potranno immergersi completamente nel lavoro di un artista in modi meno formali rispetto a una galleria tradizionale”.