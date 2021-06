Nuvole di carta. Aquiloni in Volo nei giardini di Villa Torlonia

Nell’ambito della mostra “Un mondo fluttuante. Opere su carta di Anna Onesti” ospitata nella Dipendenza della Casina delle Civette, Musei di Villa Torlonia, e che presenta otto arazzi e otto aquiloni in carta giapponese, frutto del recente lavoro dell’artista, si svolgerà sabato 26 giugno una performance dal titolo “Nuvole di carta” che prevede il volo degli aquiloni nel parco della Villa. L’evento pensato dall’artista Anna Onesti e coordinato dalla dott.ssa Annapaola Agati, responsabile di Villa Torlonia, prevede il contributo fondamentale del gruppo di aquilonisti Greko Kite Roma che faranno alzare in volo gli aquiloni a partire dalle ore 10.30.

Villa Torlonia con i suoi percorsi liberi e sinuosi, ricchi di essenze arboree, è testimone delle diverse impostazioni conferite agli spazi dagli architetti paesaggisti che in periodi successivi vi hanno lavorato e si presta con la sua ariosa libertà a decorare il cielo con le opere volanti realizzate da Anna Onesti, Claudio Del Greco, Ettore Carta e Virginia Lorenzetti. Il percorso si svolgerà dall’esterno della recinzione della Casina delle Civette al Campo da Tornei.

La mostra Un mondo fluttuante. Opere su carta di Anna Onesti è visitabile fino a domenica 27 giugno. È promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con il patrocinio della Fondazione Italia Giappone, ed è a cura di Alessia Ferraro e Maria Grazia Massafra. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura. L’ingresso è gratuito per i possessori della MIC Card.

Anna Onesti è un’artista che ha collaborato con importanti istituzioni internazionali impegnate nella salvaguardia del patrimonio culturale. I suoi lavori sono realizzati su carta washi, “carta giapponese”, utilizzando tecniche decorative ispirate alla tintura tradizionale dei tessuti.

La storia della carta in Giappone affonda le sue radici in epoche lontane grazie ai contatti con la Cina tramite la Corea e grazie all’avvento del Buddhismo, introdotto ufficialmente nel 552. Il termine washi indica varie tipologie di carta che si differenziano per tecniche esecutive e per tipo di fibre utilizzate. La carta di produzione artigianale conserva ancora oggi in Oriente una tradizione manifatturiera straordinariamente viva, così come l’impiego dei colori naturali che oggi sono tornati a essere prodotti anche sui nostri territori. Questi materiali, con le loro particolarità e le loro polivalenze, hanno tutte le caratteristiche per adattarsi a un mondo tecnologico molto diverso da quello delle loro origini. La mostra, dunque, vuole riflettere anche su queste materie preziose e uniche il cui sviluppo dipende molto dalla qualità dell’ambiente e dal suo giusto equilibrio ecologico. Un’opera, quella di Anna Onesti, che, partendo da un’estrema aderenza ai materiali utilizzati, cerca di affermare un’esperienza sensoriale del sentire ottico e fisico del tutto originale, grazie anche all’uso di una manualità che sembra sfociare in una ritualità senza tempo. Notevoli mostre e pubblicazioni scientifiche hanno costellato il complesso percorso di quest’artista, che incrocia conservazione e riflessione teorica, nel nome di un “fare” delicato e consapevole legato alla manualità del restauro di carta e di un deciso “pensare” all’arte come evocazione di sentimenti.

Gruppo Greko Kite Roma il gruppo fondato nel 2000, nasce dalla passione di Claudio Del Greco per la fotografia aerea che lo ha portato, fin dal 1993, a interessarsi agli aquiloni e alla possibilità che il loro volo offre di portare uno sguardo dall’alto sul paesaggio, “Uno sguardo dal di fuori”, per citare un libro di Alberto Boatto.

Il gruppo generalmente si ritrova, nei fine settimana, a far volare le loro colorate creazioni volanti presso gli ampi e suggestivi spazi del Parco degli Acquedotti. Essi partecipano, da anni, a tutte le principali manifestazioni di aquilonisti che si svolgono a livello nazionale. I partecipanti al gruppo sono uniti dalla passione per gli aquiloni, di cui sono anche costruttori, e dall’amore per la fotografia e per le riprese aeree.

Info

Evento

Sabato 26 giugno 2021 dalle ore 10.30

Mostra

Fino al 27 giugno 2021

Da martedì a domenica ore 9.00-19.00

La biglietteria chiude 45 minuti prima

Giorno di chiusura: lunedì

www.museivillatorlonia.it; www.museiincomuneroma.it