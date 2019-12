Netflix padrone dello streaming: le serie tv più viste nel mondo nel 2019

Meno di una settimana alla fine del 2019 ma Tv Time, l’app di monitoraggio più nota al mondo riguardo tv e film, ha stilato la classifica delle serie tv più seguite al mondo nel 2019. C’è una certezza: al momento Netflix non ha rivali

I risultati

Considerando l’arrivo tardivo di Disney+ e Apple TV ma con una concorrenza tra Amazon Prime Video, Hulu e Netflix il mondo streaming offre sempre più scelta.

La classifica di Tv Time ha fatto emergere lo strapotere attuale di Netflix nel mondo dello streaming con 19 dei suoi programmi che sono collocati nei primi 20 posti delle serie tv più seguite al mondo. Di tutte le serie elencate infatti, solo una non è su Netflix, The Handmaid’s Tale di Hulu.

Curiosità

La terza stagione di “La casa di carta” è la serie più seguita su Netflix in territori non in lingua inglese con 44 milioni di famiglie. Oltre a dominare la scena televisiva quest’anno, Netflix ha ricevuto 17 nomination sia per il cinema che per la televisione per i prossimi Golden Globes del 2020, tra cui un cenno al miglior film per The Irishman.

Questa la classifica