“VITA” il singolo di CLAUDIO CIRIMELE, inno all’eclettismo dell’esistenza

Claudio Cirimele, cantautore italiano, inizia la sua carriera artistica a soli 16 anni come frontman di alcune band liguri, sua regione di provenienza. Nel 1989 la collaborazione con Giuseppe “Tino” Garibbo, editore e produttore imperiese, imprime una decisa svolta nel suo percorso musicale, portandolo a partecipare a svariati Festival internazionali.

Claudio si è esibito in vari posti nel mondo: dalla Romania alla Lettonia, dall’ Egitto alla Macedonia; passando per la Finlandia, gli Stati Uniti ed il Cile. Ha condiviso il palco con nomi come Toto Cotugno, Laura Pausini, Jovanotti e Shakira. Proprio in Cile che, nel 1993, Claudio Cirimele si aggiudica la vittoria al prestigioso Festival di Viña del Mar con il brano “In questo mondo”; scritto dal produttore Tino Garibbo e arrangiato da Claudio Guidetti. Claudio firma così un contratto discografico e di realizzare l’album “In Questo mondo”, che vanta illustri collaborazioni con grandi nomi della musica italiana; tra cui Claudio Guidetti, Rosario Bonaccorso e Gianpaolo Casati.

Nel 2021 è finalista a Sanremo Rock con l’inedito “Vita”, un brano dall’intenso valore emozionale, che attraverso un testo ricercato e di un’esemplare raffinatezza, elogia l’eclettismo dell’esistenza, riconfermando la sua capacità autorale ed un’urgenza espressiva di raro riscontro.

Vita, il singolo di Claudio Cirimele

«Il brano è una riflessione sulla vita: essa è presente in ogni cosa, nelle cose belle e nelle cose brutte. Noi ci imponiamo di cercarla in tutto ciò che ci circonda, ma non potremo mai trovarla e viverla appieno senza essere liberi di vederne e coglierne ogni aspetto; la libertà è il requisito essenziale per dire di poter vivere davvero».

Il brano racconta i vari step della vita e descrive la differenza tra esistere e vivere; chi lo ascolta è proiettato ad una visione variopinta e policromatica della vita. Colori e sfumature che non sempre vorremmo indossare; e che a volte si discostano da quelli ricercati per comporre la palette cromatica con cui ogni giorno dipingiamo il nostro quadro personale; ma al tempo stesso, utili ed essenziali per crearne di nuovi, arricchendo il nostro cammino di infinite gradazioni e realizzando luci ed ombre che ci caratterizzano, ci identificano e ci rendono meravigliosamente diversi, eppure così affini, gli uni agli altri.