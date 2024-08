Gran finale con la musica medievale presso la Basilica Santa Maria in Foro Claudio

a cura di Marcello Rocco.

Dopo il successo dei giovanissimi artisti di Summer Concert Young, c’è attesa per il gran finale di Suoni in Basilica, con Lanfranco Menga che dirigerà l’Ensemble Oktoechos composto dalle voci di Nadia Caristi, Eugenia Corrieri, Marija Jovanovic e Lisa Friziero. Il doppio appuntamento è per domenica 25 agosto 2024 presso la Basilica di Santa Maria in Foro Claudio, a Ventaroli di Carinola in Provincia di Caserta.

A partire dalle ore 20, in concomitanza con la liturgia vespertina, si terrà la Missa Medievalis. Gli artisti eseguiranno brani sacri composti tra l’XIe il XIV secolo, come il tropo a due voci Cleri Coetus, le antifone Salve Reginae Laus Trinitati,l’inno a tre voci Ave Maris Stella e il Kyrie Eleison.

Alle ore 21, invece, la seconda parte della serata con “Adam de la Halle – Un Troviere alla Corte angioina di Napoli”. Il concerto è incentrato sulla figura di Adam de la Halle (1262 c. – 1288 c.) Tutta la sua produzione poetico-musicale la si deve al periodo del suo soggiorno napoletano, anche se la sua fama è legata a Le jeu de Robin et Marion, una pastourelle che può giustamente considerarsi il prototipo della commedia con musiche e quindi del teatro musicale.

Naturalmente la sua presenza alla corte angioina di Napoli non si limitò solo alla rappresentazione del Jeu de Robin et Marion, ma la gran parte delle sue composizioni, tutte di argomento amoroso, dovettero ampiamente allietare la corte angioina. Proprio a questo ampio repertorio è dedicato il programma che viene proposto.

Prevista anche una visita guidata prima del concerto

Il concerto sarà preceduto da una visita guidata ai siti a cura della Locale Pro-Loco.

L’Ensemble Oktoechos è uno dei più affermati ensemble italiani specializzati nel repertorio vocale medievale ed ha tenuto concerti per importanti istituzioni culturali. Ha effettuato registrazioni per Rai2 e Rai3, mentre per la Tactus ha inciso vari cd. Tra le tante produzioni realizzate, particolare interesse hanno suscitato Abelardo ed Eloisa con Ugo Pagliai e Paola Gassman, La Storia di Sant’Orsola con Milena Vukotic, Hildegard von Bingen con Claudia Koll e altri.

Fondatore e direttore dell’Ensemble Oktoechos è Lanfranco Menga, diplomato in Canto Gregoriano, Musicologia e Composizione presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. Si è poi perfezionato presso il Conservatorio Rimskij-Korsakov di San Pietroburgo e specializzato in musica medievale a Monaco di Baviera. Ha tenuto concerti in Russia, Danimarca, Francia e Spagna, fa parte del gruppo di studio CantusPlanus della International Musicological Society e ha inciso per varie case discografiche.

La Rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione del Comune e della Proloco di Carinola e del Comune di Pietramelara. L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti. Info 0823361801.