“Cromoterapia” degli Indaco Duo, tormentone fresco ed estivo

Dal 28 maggio in radio e negli store “Cromoterapia“ (Playaudio/Azzurra Music) il nuovo singolo degli Indaco Duo; tormentone fresco ed estivo – scritto dai giovani per i giovani, ma non solo – che con la sua pungente ironia racconta il collegamento tra i malesseri fisici e quelli spirituali; causati dall’omofobia, dalla distanza, dall’intolleranza, dall’ignoranza, dalla discriminazione e dal grigiore di una società che non educa all’apertura.

Gli Indaco Duo, chiamano a gran voce un dottore che prescriva i colori come terapia; la cura a tutti quei mali potrebbe davvero essere il dipingersi con libertà di orgoglio, di baci, di festa, di voci; e di una canzone da urlare e ballare, che sia la ricetta per un nuovo sorriso.









Indaco Duo, all’anagrafe Luisa Pistrin e Simone Forte, cantautori di Trieste con due singoli già pubblicati, hanno tenuto solo nel 2019 quasi 50 concerti; tra piazze, teatri, Pride e club, dopo l’esperienza a Sanremo 2019; e grazie al piccolo grande successo del brano inedito “Tonalità“, un inno per la comunità LGBTQ+ che grida la voglia di esprimere liberamente i propri colori; la canzone – definita dai due artisti “contro nessuno e a favore di tutti“; – diventa sigla di Jotassassina 2019, nota organizzazione di eventi a tema rainbow del Friuli Venezia Giulia; e vince il premio Miglior Sigla nella classifica di Ciao Gender 2019.

Nell’estate 2020, esce “Tinte Unite“, canzone dalle sonorità pop, reggaeton e trap; che racconta la voglia dei giovani di riprendersi la vita durante una situazione che ha sconvolto il mondo intero; scritta durante il primo periodo di quarantena ed eseguita dal vivo per la prima volta al Verona Pride 2020, porta con sé l’attualità ed una forte riflessione sul sociale; nonché una bandiera di forza a favore della Comunità LGBTQ+; e vanta la partecipazione di 50 ragazzi da tutto il mondo (tra cui 7 attivisti famosi su TikTok e Instagram) al suo videoclip verticale.

Il 28 maggio 2021 esce “Cromoterapia” brano che AZZURRA MUSIC ha inserito nel suo progetto “MUSIC BOOSTA”.