Un’esperienza multisensoriale a Milano grazie a Refik Anadol e BVLGARI

Refik Anadol è un artista e regista turco che utilizza le ultime novità nel campo dell’intelligenza artificiale per trasformare enormi algoritmi in ipnotizzanti sculture di dati.



Come una figura meteorica nel mondo dell’arte, la casa di lusso romana, BVLGARI, ha arruolato Anadol per la sua ultima installazione, Serpenti Metamorphosis, che ha recentemente debuttato in Piazza del Duomo a Milano.

Rivendicata come la prima opera d’arte AI realizzata per un marchio di lusso, l’installazione esplora la relazione tra tecnologia e arte celebrando la natura attraverso algoritmi di apprendimento automatico. Per esempio, Anadol ha meticolosamente impostato la macchina per imparare un’immagine di un fiore o un serpente, che poi riproporrà immagini corrispondenti al suo colore, forma e modelli – creando una banca di memoria di informazioni che rifonde continuamente la scultura in tempo reale.

Il pluripremiato artista si è ispirato al processo di metamorfosi e all’iconico simbolo Serpenti del marchio di gioielli di lusso. Dove le tradizioni dell’arte e della tecnologia erano discipline disparate, Anadol ha notato in un’intervista passata, “Arte, design, scienza e tecnologia non possono più essere separate – siamo in una nuova era”.

“Serpenti Metamorphosis” sarà aperta al pubblico a Milano per tutto il mese di ottobre, per poi intraprendere un tour mondiale.



Infine, l’arte digitale sarà coniata in un unico NFT che sarà reso disponibile per l’acquisto in una data successiva. Il ricavato della vendita sarà devoluto a un ente di beneficenza scelto da BVLGARI e dall’artista.