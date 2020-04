Lucrezia Borgia: un destino già scritto tra passione e inganno

Lucrezia Borgia è un personaggio femminile della storia che incarna il simbolo della nobildonna rinascimentale. Resta nella memoria per essere stata un’abile diplomatica oltre ad essere dipinta da molti come “femme fatale”.

La tradizione la vuole bellissima, corrotta e perversa, appassionata frequentatrice di orge nei palazzi del Vaticano. Una figura prismatica che forse fu, più semplicemente, una vittima della corruzione di certe corti rinascimentali e delle mire ambiziose dei suoi familiari. Probabilmente fu considerata pura merce di scambio, uno strumento per ottenere potere e nuove ricchezze; forse lei non ebbe la possibilità o la forza di sottrarsi a tutto ciò… o forse no.

Lucrezia Borgia nella storia

Nata a Subiaco, in provincia di Roma, e morta a Ferrara nel giugno del 1519, suo padre, il cardinale spagnolo Rodrigo Borgia, divenne Papa nel 1492 con il nome di Alessandro VI. La pesante parentela e una serie di matrimoni strategici le aprì le porte di tutte le principali corti italiane: dagli Sforza di Pesaro agli Aragona di Napoli, fino agli Este di Ferrara dove, sposando il duca Alfonso I, ricevette il titolo di duchessa.

Una donna erudita e di bella presenza. Trascorse la sua vita ad essere parte fondamentale della rete di intrighi e alleanze che consentì ai Borgia di esercitare una profonda influenza sulla scena politica italiana.

Visse a Ferrara e qui non possiamo dimenticare la speciale liaison che la unì al letterato di corte, il già celebre Pietro Bembo. Tesse le trame di una relazione adulterina – ci sono varie prove nella corrispondenza. Ma la “Felicissima Ferrarese”, titolo con cui Bembo si rivolge all’amata, presto comprenderà i rischi di una simile relazione e i due riusciranno a trasformare lo stretto legame in un’autentica amicizia, sempre coltivata nell’epistolario.

Gli aspetti oscuri legati al personaggio e alla famiglia in generale hanno alimentato una vasta letteratura e numerose opere cinematografiche e televisive. La più recente è la miniserie franco-tedesca I Borgia, trasmessa tra il 2011 e il 2013.