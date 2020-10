L’incredibile rivelazione della scienza: scoperto lo schizzo sotto la Gioconda

La Gioconda di Leonardo da Vinci continua ad affascinare gli osservatori dell’arte con i suoi segreti compositivi. Recentemente, uno scienziato di nome Pascal Cotte ha scoperto uno schizzo inedito sotto il capolavoro.

Lo studio

Cotte ha studiato la Gioconda per oltre 15 anni, avendo iniziato le sue ricerche nel 2004, quando il Louvre gli ha permesso di realizzare scansioni fotografiche dell’opera. “Il Louvre mi ha invitato perché sono l’inventore di una nuova macchina fotografica multispettrale ad altissima risoluzione e ad alta sensibilità”, ha detto Cotte ad Artnet News.

Cotte ha esaminato circa 1.650 immagini del ritratto. I suoi risultati sono stati pubblicati sul Journal of Cultural Heritage nell’agosto 2020. Lo scienziato ha sviluppato un dispositivo ad alta tecnologia chiamato Lumiere Technology camera che utilizza il metodo di amplificazione a strati o LAM per rilevare la luce riflessa su 13 lunghezze d’onda. Le innovative tecniche di scansione ampliano le capacità della fotografia a infrarossi, che hanno permesso ai ricercatori di analizzare da vicino i più piccoli dettagli nascosti sotto un dipinto.

Più precisamente, la telecamera di Cotte ha rilevato le linee di carbone sottostanti nelle aree più chiare del dipinto attraverso una combinazione di fotografia all’infrarosso vicino e di riflettività dello stesso. “Il sistema ottico ci permette di vedere dettagli molto fini e l’alta sensibilità permette un’amplificazione molto elevata del segnale basso”.

Il trasferimento dello spolvero, noto anche come “pouncing”, è una tecnica precoce utilizzata per trasferire i bozzetti preliminari di una composizione sulla tela. L’artista inizialmente creava dei fori lungo la sagoma del disegno. Poi, l’artista posizionava il disegno sulla tela e spolverava una sottile polvere di carbone o argilla attraverso i fori per notare i contorni. Lo studio di Cotte sulla Gioconda rivela che uno spolvero è stato individuato nell’opera leggendaria, a testimonianza del fatto che da Vinci ha creato un primo schizzo del famoso ritratto prima di dipingerlo.

Il disegno raffigura anche un soggetto della Monna Lisa completamente diverso dalla sua composizione finale. Inoltre, l’esame di Cotte ha evidenziato anche la presenza di un carboncino che raffigura una forcina disegnata sopra la testa della donna. Questa acconciatura non era comune a Firenze, in Italia, all’epoca in cui da Vinci dipinse la celebre opera – suggerendo che il soggetto originale dell’artista avrebbe potuto essere una figura allegorica o il ritratto di una “donna irreale, come una dea”, ha spiegato Cotte.