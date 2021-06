La “Ricetta della felicità” il nuovo libro di Luciano Mancini

Tra città e campagna, tra mare e colline, la carovana LOVE si sposterà da Nord a Sud per condividere e diffondere messaggi di “allegria ed amore”. La presentazione del libro “La ricetta della Felicità”, che avverrà in alcune delle più belle piazze italiane, sarà la punta dell’iceberg, di una serie di attività, basate sull’interazione attiva con le persone, per offrire una diapositiva reale della situazione “post-pandemia”.





Il materiale raccolto durante il “Love” tour darà vita ad un Docufilm

L’autore, Luciano Mancini, costantemente seguito da una troupe, sarà sia parte passiva, rispondendo alle domande del pubblico sia parte attiva, raccogliendo, a sua volta, testimonianze di persone comuni, Vip ed addetti ai lavori appartenenti alle più disparate categorie per mostrare l’idea che si ha dell’amore e come questo sentimento sia cambiato durante l’ultimo anno ed in che modo possa essere la chiave di svolta utile alla ripartenza. Il materiale raccolto durante il “Love” tour darà vita ad un Docufilm che mostrerà la “realtà vera” del nostro Paese nel delicato periodo “Post-pandemia”. Le interviste dell’autore verteranno sui temi dell’amore e della felicità contestualizzati nel particolare momento che tutti stiamo vivendo, con un taglio ottimistico e positivo utile a dare forza e passione alla “ripartenza”.





Dieci paragrafi del libro, snocciolati giorno dopo giorno

I dieci paragrafi del libro saranno snocciolati giorno dopo giorno, tramite interviste e domande “ad hoc” che mostreranno in maniera significativa il rapporto con l’amore e le sue infinite accezioni legate alla crescita personale ed altre variabili: ceto sociale, territorio, istruzione, ricchezza, ecc.





Alla scoperta della felicità… Alla ricerca di quella condizione di vita alla quale ogni essere umano ambisce ma sembra essere diventata una chimera, un’utopia, un miraggio. Per il suo raggiungimento, talvolta, ci rendiamo prigionieri. Un viaggio tra i Paesi più intriganti ed affascinanti al Mondo, inseguendo la scia di una magica caccia al “tesoro”. Un percorso semplice, accattivante e divertente attraverso gli ingredienti della felicità, per arrivare a conoscere se stessi e rifiorire liberi dalle catene mentali. Non è l’obiettivo ad essere irraggiungibile ma è la strada che siamo indotti a percorrere a trarci in inganno. Per questo, ho cambiato strada…





Di seguito date e località del “Tour della Felicità”:

• 15 giugno, ore 19 Milano: It Restaurant – Via Fiori chiari, 32

• 16 giugno, ore 19 Bologna: NU Lounge Bar – Via dei Musei 6

• 17 giugno, ore 19 Marina di Pietrasanta: Sushi Jazz – Piazza XXIV Maggio 36

• 18 giugno, ore 19 Firenze: Caffe Milano – Via del Campidoglio 12

• 20 giugno, ore 19 Roma: Osteria delle Coppelle – Piazza delle Coppelle 54

• 22 giugno Terracina: The Porter – Viale Circe 33

• 25 giugno, ore 19 Napoli: Terrazza Flegrea – Via Coroglio 14

• 27 giugno, ore 19 Manfredonia: Calamarando – Lungomare Sauro, 19

• 28 giugno, ore 19 Foggia: Museo di Storia Naturale – viale di Vittorio 31







Il press Kit è scaricabile su: https://drive.google.com/drive/folders/1jglz0SOmejfx-Bo532ve-A0E2jhBHbSV

L’autore

Sono nato a Foggia, in Puglia, nel Sud-Italia e diventato cittadino del Mondo quasi subito. Adoro le mie origini che sono una parte fondamentale del mio bagaglio. La curiosità è radicata nel mio DNA e ho scoperto di avere un bisogno primario di esplorare, apprendere, socializzare… Per intenderci: se vedo una porta chiusa, devo aprirla! Ho capito che gli Amici sono una grande ricchezza, ne ho in tutte le parti del Pianeta e vorrei che l’anno fosse di 865 giorni, per potermeli godere tutti. Ho avuto la fortuna di vivere innumerevoli ed incredibili esperienze. Ho compreso, nel tempo, che ho sempre girato la ruota in cerca di fortuna. La più grande lezione che ho imparato fino ad ora? Essere consapevole di cosa sia, per me, la felicità…