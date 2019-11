La materia che conquista lo spazio, con “La rivolta degli oggetti”

La materia che inneggia a poesia, uno spettacolo che corteggia i sensi, li sfida in un percorso di trasmormazione e transizione della “materia”; ha debuttato a Romaeuropa Festival e si sposterà nel capoluogo ligure, venerdì 8 e sabato 9 novembre al Teatro Gustavo Modena.

Un incontro di arti che ha un passato risalente al 1976, quando tre ragazzi si imposero nella scena teatrale italiana, con un “etichetta” altisonante; un nome “preso in prestito” da un libro di Majakovskij .

Son passati oltre 40 anni e quell’esperienza si ripropone con una chiave rivisitata; i tre fondatori de La Gaia Scienza, ovvero Giorgio Barberio Corsetti, Marco Solari e Alessandra Vanzi, passano il testimone ad una generazione differente che si confronta con gli impegnativi “oggetti da rivoltare”.







Esperienze che si intrecciano e si mescolano con una maestria che rapisce ogni senso; spunti artistici differenti che si incontrano in una trama comune, grazie anche alla collaborazione con il pittore e scultore Gianni Dessì. Una scena articolata e stimolante, composta di funi che “ricamano” lo spazio, cappotti, specchi rotti, valigie, violini scordati, sedie sospese; tutti oggetti in rivolta che conquistano il protagonismo nel “caos” come nel testo del testo di Vladimir Majakovskij su cui si basa lo spettacolo.

Lo spettacolo vanta la partecipazione di tre talentuosi performer, formati all’Accademia Silvio D’Amico, Carolina Ellero, Dario Caccuri, Antonio Santalena.

Ne “La rivolta degli oggetti” la poesia diventa immagine, si districa nello spazio fisico e temporale; una sintesi perfetta tra teatro, danza e arte visiva che sfida il panorama artistico italiano.