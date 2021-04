La brillante ed intensa Adelaide pubblica “Nonna Li’”, il suo nuovo singolo

Intensa, autentica, appassionata. Tre aggettivi che descrivono Adelaide, pseudonimo di Adelaide Cuciniello e “Nonna Li’” (RR Production), il suo nuovo singolo.

Ascolta su Spotify.

Adelaide, vincitrice del Premio “Miglior Artista” al Festival di Napoli 2020

Il brano, scritto dalla stessa cantautrice e vincitore del Premio “Miglior Artista” al Festival di Napoli 2020, è una dedica a cuore aperto alla bisnonna di Adelaide; ma anche a tutti coloro che hanno perso una persona cara.

Mettersi a nudo, attraverso un racconto personale di mancanza

Il senso di smarrimento e di solitudine amplificato dal vuoto dell’assenza; a cui si aggiunge, da oltre un anno, l’impossibilità di quel contatto fisico tanto naturale, quanto profondamente umano; a cui siamo costretti a rinunciare per un bene più grande, quello collettivo; è da qui che ha preso il via la decisione di Adelaide di mettersi a nudo, attraverso un racconto personale di mancanza; una mancanza colmata però dai valori appresi e dai ricordi; istanti che scorrono vividi e brillanti davanti agli occhi verde corallo della giovane cantautrice partenopea, di base a Marcianise (CE); che in questo pezzo ha scelto di riviverli per portare luce e speranza a chi soffre, a chi cerca un senso nel dolore, nello sconforto, nell’abbandono.













“Nonna Li'” di Adelaide, rappresenta la dimensione più cristallina, intima e viscerale della musica

Nato in un giorno di pioggia, durante la quarantena, “Nonna Li'” rappresenta la dimensione più cristallina, intima e viscerale della musica; quella di espressione di un sentimento immenso e puro attraverso una composizione, delicata ma struggente; che diventa lo sfondo ideale su cui si posa uno storytelling articolato su memorie e condivisione; che prende anima e vita attraverso una voce, quella di Adelaide; che non ha bisogno di essere raccontata, ma soltanto ascoltata e vissuta, come una guida che ci accompagna in un viaggio intimo e profondo; quel viaggio di cui necessitiamo per metabolizzare e comprendere il dolore, rinascendo da esso attraverso il dono dell’amore. Perché per rinascere non occorre dimenticare, ma incanalare la sofferenza nell’oceano dei sentimenti; donando al mondo tutto ciò che di meraviglioso e positivo chi ci ha lasciati, ci ha trasmesso.

Una canzone sbocciata dall’esigenza di raccontarsi

La spensieratezza, le risate, la musica ascoltata insieme; uno spaccato di vita saturo di affetto, che dona forza e resilienza e sovrasta paure e timori; giungendo ovunque, ben oltre la dimensione fisica, terrena, tangibile. “Nonna Li'” è una canzone sbocciata dall’esigenza di raccontarsi, raccontarsi per raccontare, a chi ascolta, che non siamo mai realmente soli.

«Sono molto legata a questo brano; – dichiara Adelaide – ed è per questo che ho deciso di portarlo al Festival di Napoli; anche perché la mia bisnonna amava molto la musica partenopea; e così, su quel palco, io l’ho immaginata seduta in prima fila, a cantare con me».

Il videoclip ufficiale

Ad accompagnare il brano, il videoclip ufficiale, girato a Napoli nell’iconico Palazzo Caracciolo di Largo Avellino e diretto da ACADV; che vede l’artista immaginare ed inseguire, quasi rincorrere, la sua amata bisnonna; – nella clip interpretata dalla talentuosa attrice Rosanna Esposito; – per poi ritrovarla, finalmente, nella dimensione onirica, nel pianeta, magico ed intimo, dei sogni a cui si accede lasciando aperta la porta del cuore; oltre il dolore, perché coloro che amiamo vivranno sempre dentro ed attraverso noi.

Guarda il video.

“Nonna Li'” è un prezioso pezzo, di cantautorato italiano e di cuore, che così come l’anima, i sentimenti, le emozioni e la Musica stessa, non necessita di esplicazioni; ma di essere ascoltato con orecchie ed occhi nuovi, pronti ad accogliere il senso profondo della vita; quel senso che, quando ci appare confuso e lontano, ricerchiamo proprio nell’Arte, perché lo renda più nitido, più chiaro, più definito.

Il brano è stato prodotto da RR Production di Rosanna Rinaldi, celebre cantante, vocal coach e talent scout; una realtà sempre attenta ai nuovi talenti, che sostiene e supporta nel loro percorso artistico e didattico.

Grazie ad una timbrica autentica e ad un’incredibile caratura ed estensione vocale che le consentono di spaziare tra generi musicali differenti, Adelaide è considerata tra le più brillanti cantautrici ed interpreti del nuovo panorama musicale italiano.