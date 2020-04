Il senso di colpa delle donne vittime di violenza: esce “Un particolare”, il nuovo singolo di Chiara Crystal

Si chiama “Un particolare”, il nuovo singolo Chiara Crystal che sta girando nelle radio e in tutti i digital Stores. Un brano che parla anche di donne vittime di violenze, ma che nonostante tutto si sentono in colpa per quanto gli accade.

Chiara Patalano, in arte Chiara Crystal, è un’emergente cantautrice italiana di 24 anni proveniente dalla Campania.

Nel mondo dell’arte fin da bambina, ha iniziato con la danza per poi incontrare il canto, il pianoforte e la scrittura fino a diventare un’artista della “SONOS MUSIC Records”, etichetta discografica della Maffucci Music, con Direttore Artistico Giuseppe Lanzetta.

Lo scorso 8 febbraio da Sanremo, in concomitanza con il Festival della Canzone di Sanremo, ha presentato il suo primo singolo “Un particolare” in diretta da Radio Marte, un brano scritto da lei e dal fratello Pasquale.

Il brano è per metà autobiografico e descrive alcuni aspetti della vita sotto un punto di vista introspettivo. È un brano che mostra un percorso di ricerca interiore personale, nello specifico parla di sensi di colpa, sia per un atto mancato che per uno compiuto e che si manifestano quando si fa fatica a trovare delle risposte sul futuro, su quello che si vuole essere, per sé stessi e non per gli altri quando la propria visione va in contrasto con quella della società.

Il brano ha una vena malinconica, ma allo stesso tempo prevale la voglia di vivere, che spinge a cercare quel “particolare”, diverso e unico per tutti, che dà senso all’esistenza. È questa la chiave del brano, da cui deriva il titolo.

Un brano che parla di chiunque viva una situazione di disagio, come le donne vittime di violenze che vedono crearsi una sorta di “Effetto Dobby” che le fa sentire in colpa nonostante siano delle vittime.

A queste donne è rivolto ancora di più l’invito a “quel particolare” che le possa aiutare.

Il video, è stato girato a Supersano (LE) dalla Corrado Productions, con una tecnica cinematografica innovativa, dove prevale l’utilizzo del colore blu, per rendere ancora di più l’idea di introspezione.