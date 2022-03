“Il figlio di capitan Tuono”, il libro di Miguel Bosè

L’8 marzo uscirà in Italia il libro di Miguel Bosè, Rizzoli Editore, dal titolo “Il figlio di capitan Tuono”.

Il libro diventerà una serie televisiva di cui sono in corso le riprese per Paramount +.



Entrambi racconteranno i primi vent’anni della vita di Miguel, soffermandosi sulla sua infanzia vissuta il papà. Crescere con un maschio alfa di una famosissima dinastia di toreri, crescere con uno dei più grandi sex symbol della Spagna e del mondo, considerato “un dio in terra” da chiunque vivesse sul suolo spagnolo ma pure fuori… Non dev’essere stato semplice, come infatti spiegano bene le pagine del libro di Bosé.

Un rapporto difficile, quello che Miguel Bosè aveva con il padre.

«Per essere alla sua altezza avrei dovuto imparare a sparare col fucile, a fare l’amore e a fumare prima di 13 anni».

Il desiderio del padre di renderlo più “uomo” lo condusse ad un safari in Mozambico, a soli 10 anni. A tal proposito, Bosè racconta di essere stato sottoposto ad un rito.

«Mi hanno cucito dentro la carcassa di un cervo. L’hanno svuotato dalle viscere, poi mi hanno lasciato là dentro. Sono svenuto: per la claustrofobia, per la mancanza d’aria, per la brutalità del gesto».

Al ritorno dal safari Bosì pesava 30 chili e aveva una palpebra strappata. Dominguín non poteva credere che Miguel rifiutasse di passare una notte con l’indigena sedicenne che gli aveva “procurato”, e allora

«dopo avermela offerta se la prese lui, mentre io ascoltavo terrorizzato le urla di lei rannicchiato intorno al fuoco da campo».

Il focus si concentra anche sulla madre, Lucia Bosé, considerata la “donna più bella del mondo” e divenuta musa del surrealismo.