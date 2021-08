Fabio Martorana, la colonna sonora del suo nuovo film “Oltre le nostre vite”

“Oltre le nostre vite”, il lungometraggio del regista, attore e autore Fabio Martorana, è dedicato al mondo del noir dove un’illuminazione ricca di chiaroscuri, il contrasto tra luci e ombre rappresenta simbolicamente il conflitto tra bene e male. Protagonisti della ‘pellicola’ Alex, impersonato da Fabio Martorana, uno psicanalista con un incubo ricorrente, e Claire, che deve combattere una dura battaglia contro se stessa e le sue introspettive paure. Il film racconta di due anime gemelle che il destino ha fatto incontrare e che dopo aver sviscerato e rivissuto esperienze lontane nel tempo ritrovano la perduta serenità e l’amore. Il film, che ha visto sei settimane di lavorazione, è stato girato tra la provincia di Roma e di Latina nelle splendide cornici, per citare alcuni esempi, del Circeo e di Doganella di Ninfa.

“Anima bianca’ dipinge l’amore con colori in alcuni tratti delicati in altri forti e intensi, meravigliosi e unici. Eleganza, sensualità, evanescenza; riecheggia la voce di atmosfere quasi magiche che ricordano un’epoca lontana. Questo il racconto di “Anima bianca” dove non si canta solo l’amore ma si racconta una storia, intensa e appassionate. Una storia d’amore coinvolgente e a tratti malinconica e tormentata come quella dei protagonisti del lungometraggio del poliedrico artista, Fabio Martorana. La musica e il testo nascono in una sera d’autunno, un turbinio di emozioni provate dall’autore diventano suoni e parole che arrivano dritte al cuore. “Tu … anima bianca … ti cercai per farti mia … mi dicesti, ti cerco anch’io… ti incontrai nell’oscurità… mi innamorai per l’eternità … tu … voli al mio fianco ” Queste le parole che il regista ha scritto per definire l’amore senza confini, dove lo spazio e il tempo sono una pura illusione e dove solo il vero amore può accompagnare due anime per l’eternità.

Fabio Martorana nasce in Sicilia nel 1981, nella cittadina di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Si trasferisce a Milano dove sfila per i più famosi brand, successivamente si trasferisce a Latina, poco più che ventenne, studia anche a Roma teatro e recitazione, consegue due lauree: una in Ingegneria civile e una in Scienze della formazione. Inizia la sua carriera da imprenditore senza tralasciare lo studio da attore, cantante e musicista iniziato in Sicilia e successivamente studia in un accademia della capitale. Frequenta corsi di perfezionamento, masterclass per attori e laboratori con varie metodologie di recitazione. Fabio Martorana ha all’attivo numerose performance teatrali e cinematografiche e partecipazioni in programmi televisivi a carattere nazionale. Nel 2020 nasce la sua casa di produzione “Essence”. Nel 2021 il suo primo singolo “Anima bianca’, colonna sonora del film “Oltre le nostre vite” che lo vede attore protagonista e regista, il brano riscuote un immediato successo sulle maggiori piattaforme raggiungendo 100mila visualizzazione in pochissimo tempo su YouTube.