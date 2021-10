È in radio “Molecole d’Amore”, il nuovo singolo di Marco Martinelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione video su Youtube; che si è classificato al primo posto dell’edizione 2021 del Premio Lunezia con un giudizio unanime di commissione d’ascolto e pubblico.

“Molecole d’Amore” racconta una visione della vita e dell’esistenza interpretata dallo sguardo di un giovane scienziato; che usa la poetica della chimica per spiegare la realtà che lo circonda. E’ un brano di speranza che parte dalla materia e dagli atomi per lanciare un messaggio universale di entusiasmo verso il futuro.

Qui il video: https://youtu.be/u091kjbQkQM









Marco Martinelli è un ricercatore e comunicatore della scienza della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; originario di Lucca con riconosciute doti di performer a 360 gradi, già noto anche sul piccolo schermo per le sue conduzioni di programmi di divulgazione scientifica in Rai (Memex, La Scienza in gioco, Galileo); e su Tim Vision e per i suoi seguitissimi video sulla piattaforma social TikTok (@marcoilgiallino – 200K).

In veste di concorrente, Martinelli si è classificato ai primi posti in vari programmi tv, quali Forte Forte Forte condotto da Raffaella Carrà; e The Apprentice condotto da Flavio Briatore, mentre la sua carriera musicale è seguita da tempo da Mariella Nava, autrice e produttrice con Antonio Coggio di molti suoi brani.

Grazie alla vittoria del Premio Lunezia 2021, Marco Martinelli accede di diritto alle fasi finali di Area Sanremo.

Marco è attualmente in onda su TIMvision nella serie “Scuola TIMVision” dove divulga le scienze ai bimbi di IV e V elementare.