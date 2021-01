Cultura: “Nel 2021 Penisola Sorrentina riparte da digitalizzazione, mostre e valorizzazione dei borghi”

Dimenticate le attese per la pensione INPS e le proposte delle assicurazioni private, potete raggiungere ilpensionamento all’età che desiderate con le vostre risorse. È questo quello che il nuovo libro di Massimiliano Acerra, _“Adessobasta! Vado in pensione quando voglio”_ spiega in modo chiaro econcreto. Pubblicato il 14 dicembre 2020 dalla casa editrice Seventh Time Editore,si rivela essere una guida completa che aiuta i contribuenti a creareuna struttura economica alternativa indipendente, in grado di finanziareil proprio futuro. Questo scrittore è il primo studioso ad aver portato in Italia ilconcetto di pensione raggiunta solo con le proprie risorse, sviluppandometodi concreti per raggiungerla. ok Dopo il successo internazionale del suo primo libro _“La pensionequando vuoi tu”_, l’autore ha messo tutti i suoi studi e la suaesperienza in questa nuova opera per offrire un metodo certo e calcolatonel tempo. Acerra è riconosciuto in Italia e in Europa come uno dei massimiesperti al mondo sul pensionamento anticipato indipendente, ed è unodei fondatori del Mipai, il Movimento internazionale per la pensioneanticipata indipendente.