Concerti e festival per i prossimi mesi

RELEASE ALBUM:

15 marzo – STABBER – “Trueno”

5 aprile – CLAVER GOLD – “Questo non è un cane/Domo”

10 maggio – JACK SAVORETTI – “Miss Italia”

29 marzo – FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – ristampe vinili “Hybris” e “Alaska”

DATE TOUR (in ordine cronologico in base alla data di partenza del tour):

APPINO – Humanize Tour 2024 ( IN CORSO ):

7 marzo Torino Hiroshima Mon Amour

8 marzo Brescia Latteria Molloy

12 marzo Milano Santeria Toscana 31 – SOLD OUT

13 marzo Milano Santeria Toscana 31

15 marzo Roncade (TV) New Age Club

16 marzo Cesena Vidia Club

17 marzo Firenze Viper Theatre

23 marzo Cagliari Fabrik

26 marzo Pozzuoli (NA) Duel Club

27 marzo Cosenza Mood Social Club

28 marzo Messina Retronoveau

29 marzo Palermo I Candelai

30 marzo Catania LAND

1 aprile Bari Eremo Club

PAOLO BENVEGNU’ – È inutile parlare d’amore. Live 2024 ( IN CORSO )

9 marzo Pesaro Spazio Webo

10 marzo Parma Zu

14 marzo Prato Il Garibaldi

15 marzo Bertinoro (FC) Circolo Culturale Rimbomba

16 marzo Marostica (VI) Sala Don Bosco

21 marzo Pisa Backstage Academy

30 marzo Pescara Scumm

5 aprile Ascoli Piceno Teatro dei Filarmonici

6 aprile Castiglione del Lago (PG) La Darsena Live

11 aprile Seregno (MI) Arci Tambourine

13 aprile Biella Spazio Hidro

18 aprile Genova Trinità Live Club

19 aprile Montichiari (BS) Monami

20 aprile Carrara Swamp Club

25 aprile Guagnano (LE) Parco “Papa Giovanni Paolo II”

26 aprile Taranto Mercato Nuovo

27 aprile Baronissi (SA) Dssz Club

DAVIDE VAN DE SFROOS – Magnolia Tour 2024 ( IN CORSO ):

21 marzo 2024 Lecco Teatro Cenacolo Francescano – SOLD OUT

22 marzo 2024 Lecco Teatro Cenacolo Francescano – SOLD OUT

5 aprile 2024 Seriate (BG) Cineteatro Gavazzeni – SOLD OUT

6 aprile 2024 Como Teatro Sociale – SOLD OUT

24 aprile 2024 Varese teatro di Varese- SOLD OUT

23 novembre Milano Forum di Assago

LEVANTE – Tour teatrale 2024

10 marzo Isernia Auditorium Unità d’Italia

13 marzo Livorno Teatro Goldoni

18 marzo Firenze Teatro Verdi

20 marzo Torino Teatro Alfieri– SOLD OUT

21 marzo Torino Teatro Alfieri

25 marzo Milano Teatro Dal Verme – SOLD OUT

26 marzo Milano Teatro Dal Verme

4 aprile Rende Teatro Garden

6 aprile Palermo Teatro al Massimo – SOLD OUT

7 aprile Palermo Teatro al Massimo

9 aprile Catania Teatro Metropolitan

12 aprile Bari Teatro Team

14 aprile Pescara Teatro Massimo

16 aprile Roma Auditorium Conciliazione

22 aprile Ancona Teatro Le Muse

28 aprile Bologna Europauditorium

2 maggio Assisi Teatro Lyrick

4 maggio Pisa Teatro Verdi

7 maggio Napoli Teatro Augusteo

10 maggio Padova Gran Teatro Geox

13 maggio Genova Gran Teatro Morato

16 maggio Trento Auditorium S. Chiara

9 maggio Udine Teatro Nuovo G. Da Udine

SANTI FRANCESI

“L’Amore Torna. Piccole liturgie musicali”

15 marzo Milano Chiesa Sconsacrata di San Vittore e 40 Martiri – SOLD OUT

16 marzo Milano Chiesa Sconsacrata di San Vittore e 40 Martiri – SOLD OUT

20 marzo Napoli Chiesa Sconsacrata San Giuseppe delle Scalze – SOLD OUT

21 marzo Napoli Chiesa Sconsacrata San Giuseppe delle Scalze – SOLD OUT

Club Tour 2024

20 novembre Venaria Reale (TO) Teatro Concordia

23 novembre Padova Gran Teatro Geox

26 novembre Firenze Tuscany Hall

29 novembre Bologna Estragon Club

03 dicembre Molfetta (BA) Eremo Club

05 dicembre Napoli Casa

10 dicembre Milano Fabrique

13 dicembre Roma Atlantico

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS – European Tour 2024

2 aprile STOCCOLMA, SVEZIA Brooklyn Bar

4 aprile COPENHAGEN, DANIMARCA Rust

6 aprile LONDRA, UK Colours Hoxton

7 aprile LONDRA, UK Omeara – SOLD OUT

9 aprile BERLINO, GERMANIA Maschinenhaus

10 aprile VARSAVIA, POLONIA Voodoo Club

12 aprile VIENNA, AUSTRIA Chelsea

14 aprile BARCELLONA, SPAGNA Wolf

15 aprile MADRID, SPAGNA Nazca Club

19 aprile BRUXELLES, BELGIO AB Club– SOLD OUT

20 aprile PARIGI, FRANCIA Backstage by the Mill

22 aprile MONACO, GERMANIA Strom

24 aprile PRAGA, REP. CECA Cafè V Lese

26 aprile LUGANO, SVIZZERA Studio Foce

28 aprile ZURIGO, SVIZZERA Plaza

STEFANO NAZZI – Indagini Live 2024

10 aprile Milano TAM Teatro Arcimboldi di Milano – SOLD OUT

11 aprile Milano TAM Teatro Arcimboldi di Milano – SOLD OUT

12 aprile Milano TAM Teatro Arcimboldi di Milano – SOLD OUT

16 aprile Roma Teatro Olimpico– SOLD OUT

17 aprile Roma Teatro Olimpico – SOLD OUT

19 aprile Milano TAM Teatro Arcimboldi di Milano – SOLD OUT

3 maggio Firenze Teatro Verdi – SOLD OUT

14 maggio Trieste Politeama Rossetti

15 maggio Padova gran Teatro Geox

17 maggio Torino Teatro Colosseo– SOLD OUT

18 maggio Torino Teatro Colosseo

20 maggio Genova Politeama Genovese

23 maggio Bologna Teatro Manzoni– SOLD OUT

24 maggio Bologna Teatro Manzoni– SOLD OUT

2 ottobre Roma Teatro Olimpico

4 ottobre Milano TAM Teatro Arcimboldi di Milano

CLAVER GOLD – QNEUC/D Tour 2024

20 aprile Bologna Kindergarten

5 maggio Torino Hiroshima Mon Amour

9 maggio Roma Largo Venue

11 maggio Lodi Idol Music Festival

BIAGIO ANTONACCI – Funziona solo se stiamo insieme, Live 2024

9 giugno Macerata Sferisterio

10 giugno Macerata Sferisterio

13 giugno Roma Terme di Caracalla

14 giugno Roma Terme di Caracalla

28 giugno Genova Arena del mare Porto Antico

28 giugno Genova Arena del mare Porto Antico

12 luglio Roccella Jonica Teatro al castello

13 luglio Roccella Jonica Teatro al castello

18 luglio Pompei Anfiteatro degli Scavi

19 luglio Pompei Anfiteatro degli Scavi

26 luglio Barletta Fossato del Castello

27 luglio Barletta Fossato del Castello

17 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

18 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

20 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

21 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

22 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

24 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

25 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

27 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

28 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

29 settembre Gardone Riviera Anfiteatro del Vittoriale

JACK SAVORETTI – Tour 2024

28 giugno Susa (TO) Borgate dal vivo festival

7 luglio Gardone Riviera Tener-a-mente Festival

8 luglio Bollate (MI) Festival di Villa Arconati

31 luglio Marina di Pietrasanta Teatro La Versiliana

16 dicembre Bologna Teatro Europauditorium

19 dicembre Roma Auditorium Conciliazione

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA – Tour 2024

6 novembre Firenze Tuscany Hall

7 novembre Napoli Casa Della Musica

8 novembre Molfetta, BA Eremo Club

13 novembre Milano Fabrique

15 novembre Padova Hall

22 novembre Venaria Reale, TO Teatro della Concordia

23 novembre Bologna Estragon

29 novembre Roma Atlantico

2 dicembre Palermo Calendai

3 dicembre Palermo Calendai

FESTIVAL:

I-DAYS MILANO, Ippodromo SNAI

29 maggio METALLICA, Five Finger Death Punch, Ice Nine Kills

4 giugno LANA DEL REY

16 giugno GREEN DAY, Nothing But Thieves

27giugno DOJA CAT, Hemlocke Springs

29 giugno TEDUA, 21 Savage – SOLD OUT

30 giugno TEDUA

6 luglio QUEENS OF THE STONE AGE, Royal Blood

7 luglio BRING ME THE HORIZON, YUNGBLUD, BAD OMENS

9 luglio AVRIL LAVIGNE, SUM41, Simple Plan

12 luglio STRAY KIDS

MY NINA FESTIVAL

dal 18 al 28 luglio Le Serre Music&Comedy Festival – Le Serre di Villa Erba (Area ex Galoppatoio), Cernobbio

19 luglio POOH

24 luglio CRISTIANO DE ANDRÈ

26 luglio IL VOLO

27 luglio ANTONELLO VENDITTI

dal 12 al 14 settembre Lake Sound Park – Le Serre di Villa Erba (Area ex Galoppatoio), Cernobbio