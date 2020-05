Chiusura stagionale di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso si commuove

Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. La conduttrice, Barbara D’Urso è apparsa visibilmente commossa. Vuoi per la situazione che ha colpito il mondo, vuoi per la fine di una stagione, è scoppiata in lacrime.

“Ma che sono pazza?”. “Volevo ringraziare coloro che sono stati qui con me e che hanno resistito in questi ultimi tre mesi, che sono rimasti qui a lavorare. È grazie a loro che io sono andata in onda, è grazie a loro se vi abbiamo informati”.

Barbara D’Urso, sempre molto affezionata ai suoi telespettatori e instancabile lavoratrice, ha già fatto sapere che non abbandonerà il suo pubblico: “Come faremo ora? Io mi inventerò sicuramente qualcosa, non vi lascio! Sarò sempre su Instagram e poi c’è l’appuntamento della domenica”, ha spiegato.

Intanto l’appuntamento con Pomeriggio Cinque è rimandato a settembre. Una nuova stagione per interviste, servizi di approfondimento e di cronaca, notizie di attualità, gossip e molto altro. Ogni giorno nuovi ospiti in studio per commentare gli ultimi fatti e collegamenti in diretta con gli inviati del programma.

Il palinsesto Mediaset quindi subirà nuovamente delle variazioni: a partire da lunedì 1 giugno Pomeriggio Cinque sarà sostituito da film romantici, preceduti da Il Segreto e seguiti poi dalle puntate di Avanti un Altro, condotto da Paolo Bonolis.