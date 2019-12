Capri Wave: al via la prima edizione dell’arte in vetrina

Capri Wave, la prima edizione lanciata lo scorso 8 dicembre sulla bellissima isola di Capri; il winter arts festival, progetto che fonde l’arte ad alcuni dei più importanti brand di moda.



Il progetto che prende il nome di “Vetrine d’Artista“, a cura di Laura Trisorio, è stato organizzato da Sara Aprea e Umberto Natalizio, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Capri e l’Associazione Culturale Gulliver con il supporto dell’ASCOM.



Un progetto che nasce per valorizzare il territorio grazie alla collaborazione di 17 artisti.

La fusione tra moda e arte, prodotti da collezione, come le opere d’arte e prodotti di largo consumo che diventano un tutt’uno, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo dell’arte.

credits: capripress.com

Capri Wave e “Pink City”



Per l’occasione venerdì 20 dicembre, alle 19 e sabato 21 dicembre, alle 20, Capri si prepara ad accogliere la prima internazionale di “Pink City“, il progetto dell’artista napoletano Franz Cerami.



“Pink City” colora il borgo di Marina Grande di rosa con le installazioni digitali dell’artista proiettate sulle facciate degli edifici.

Il lavoro di videomapping dura circa 20 minuti e l’artista Franz Cerami lo descrive così: “Pink City è un racconto di come guardiamo le città, come le percorriamo. A me sembrano molto colorate: guardo i colori, certe linee, i profili, immagino nuove forme e orizzonti. Mi vengono incontro isole fluttuanti e resto sospeso. Forse accade anche agli altri di essere Pink City, di perdersi nei colori e di essere isola fluttuante. È il racconto della città, delle città, dei luoghi attraversati, che ci hanno attraversato. Pink City è la città sognata“.



Un gioco poetico e narrativo proiettato sul borgo e accompagnato da una traccia musicale a cura del gruppo Youarehere. Una musica incalzante, ipnotica e perfetta per creare la giusta atmosfera per questo incontro tra arte e tecnologia, che vanno poi a fondersi col meraviglioso paesaggio di Capri.



credits: aldiladelcinema.com

Il progetto ha già coinvolto le città di Napoli, Roma, Parigi, Yerevan, San Pietroburgo, Rio de Janeiro e Marrakech e che aggiunge a questa lista uno dei patrimoni italiani.



Capri Wave è in programma fino al 15 gennaio 2020.