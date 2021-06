“Brbcue”, primo singolo di Tanca

Ex cantante di una band hardcore con la fissa per lo skate e ascolti fra i più disparati che vanno dall’ambient all’elettronica, passando per tutte le declinazioni del punk. È Tanca, rapper pugliese trapiantato a Milano – dove ha trovato la sua famiglia adottiva, la crew Klen Sheet – e con la testa alla California.

Brbcue è il suo primo singolo, fuori dal 3 giugno per peermusic ITALY, prima anticipazione dell’album d’esordio Words of Dogtown in uscita a settembre.







Flusso di rime sincopate, ricordo dell’estate 2020

Un flusso di rime sincopate, ricordo dell’estate 2020, con questa nuova famiglia discesa in massa in Puglia come una truppa agguerrita, pronta a far casino. “Non ricordo più se è stato per una settimana, un mese, o un giorno, ricordo però quanta musica abbiamo fatto e quante birre abbiamo bevuto” dice Tanca. “È uno sfogo basato su quanto ero contento di quello che stessi vivendo e di quanto ne volessi ancora, tutti i giorni per sempre, mi rendo anche conto che se davvero fosse così non so quanti ne uscirebbero vivi”.

Una dichiarazione d’amore per uno stile di vita e d’appartenenza a una comunità.

Brbcue è una dichiarazione d’amore per uno stile di vita e d’appartenenza a una comunità. Ma è anche una prima affermazione identitaria di un artista che ha l’urgenza di aggiungere un nuovo e originale tassello al mosaico della più recente scena rap e urban italiana.

Nel frattempo, il 27 maggio, Tanca ha rilasciato sul canale youtube di Klen Sheet Words of Dogtown, un vero e proprio cortometraggio in cui riarrangia in versione strumentale alcuni dei brani dell’album d’esordio. https://www.youtube.com/watch?v=BEFVCbhPtm0

Diretto da Vittoria Elena Simone “il corto racconta la famiglia, gli sbagli, le rivincite, l’amore, le perdite e i traguardi nel quale credo tutti possano rivedersi. Avevo bisogno di questo per capire di cosa devo prendermi cura davvero, e cosa a volte è giusto lasciarsi alle spalle” come afferma Tanca, mentre la regista aggiunge: “questo progetto nasce per una necessità personale mia e di Tanca di dare un volto al turbine emotivo che ti porta a lasciare il sud Italia, la provincia e gli affetti di una vita, in cerca del proprio posto nel mondo, che nell’era contemporanea significa spesso migrare verso la città, e al senso di solitudine e spaesamento che però sorge nel momento in cui si arriva”.

Credits

Lyrics: (Tanca) Stefano Tancredi

Produzione: (Giumo) Giuseppe Francesco Montemurno

Master: Giovanni Pagliara

Foto/ Editing: Vittoria Elena Simone

Graphic Design: Michele Nannini

Testo

Chiedimi chi, cosa?

Facciamo Klen, in posa

No manichini, mai ma (Ah)

Sono due kili fai a metà

Quelli li tira (Ah)

Quelli li gira Ngawa

Che porri porri da battaglia

coi caschetti per la guerra (Oh)

Di notte sai as usual

mica vestito casual

ho quella giacca figa che hai lasciato a casa tempo – fa

freddo come il ghiaccio in un Gin Lemon sai che sbocco

e che poi perdo il tempo e non ho un Rolex e

A volte mi sento un po’ fatto vabbè ahimè (vabè)

ma chi c’è in bagno a farle lunghe tipo

mmh *sniff sniff*

Woh

tu Dammi il tempo di un caffè

poi faccio brr, wow

Slega i collari non mordono fanno

Wooooh

che siamo tutti troppo buoni e troppo stronzi, ma – a

ma poi col cazzo che ci torni a casa

[Rit]

Gangshit

Con un infame non ci parlo mica ma

Gangshit

c’ho una squadra con una cazzo mega, fra

Gangshit

prima Susa, Abbiategrasso

e da scappati di casa

a una vita in mezzo ai palchi aah

Ah vedo finti punk di merda

le occhiaie per lo xananx

e il peso della vita, ah gia

Ah che a quest’età contano i soldi in banca

tipo “mamma, Hey mi carichi la carta?”

Che storie fan di te una star

se poi

parli della strada e poi

non vivi senza droga e due puttane e poi

Che storia a pacco, boy

io voglio far la storia

e noi

perdiam la testa solo per i cazzi nostri, okay

Tutti king ma non c’è più un canta storie

Ma chi

Come maggio ed Ng mi danno brividi

Lo giuro la prossima volta parlo di di di

di quanto vita toglie e ti regala lividi, hey

[Rit]

Gangshit

Con un infame non ci parlo mica ma

Gangshit

c’ho una squadra con una cazzo mega, fra

Gangshit

prima Susa, Abbiategrasso

e da scappati di casa

a una vita in mezzo ai palchi aah.