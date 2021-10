Bori torna con il singolo “VVS” e racconta a tutti l’amore

Bori, rapper e cantautore italiano classe 2000, si avvicina alla musica durante l’adolescenza. Periodo particolare in cui trova rifugio nella musica; una valvola di sfogo ed un luogo sicuro in cui esprimere, senza filtri, barriere e maschere, le sue emozioni, i suoi sentimenti. Ogni testo è il racconto di esperienze personali, di un trascorso vissuto ed inciso nell’anima. Un mondo, quello di Bori, prodotto e composto da vicende quotidiane, ferite, gioie, dolori e soddisfazioni intrecciate ed avvolte dalla sua più grande passione, la musica.

”VVS” – dichiara Bori – è uno dei brani più spontanei che abbia mai scritto: racconta una serie di emozioni ferme nel tempo vissute in passato; è una sequenza di immagini espresse in musica. Ci sono persone che non perdono mai il loro valore, proprio come i diamanti».





“VVS”, acronimo di “Very Very Small Inclusions” rappresenta il riuscito parallelismo tra il grado di purezza attribuito ai diamanti e l’amore per il proprio partner, in questo caso, la metà di una coppia divisa dal tempo, dalle abitudini e da quell’incoscienza, tipica dell’adolescenza, che proprio con lo scorrere delle stagioni della vita, assume consapevolezza e si inserisce nella mente e nel cuore come un ricordo prezioso, indelebile e folgorante.

Il brano, scritto dallo stesso artista e avvolto da una veste sonora minuziosamente curata da Kevin Payne, segue la scia introspettiva ed emozionale. Una penna autentica e sensibile, quella di Bori; con la sua capacità di catturare e coinvolgere un pubblico eterogeneo, che spazia da coloro che sono alla ricerca di sonorità fresche e contemporanee; a chi predilige testi impegnati e profondi, riuscendo a mantenere un’impronta unica, personale e fortemente riconoscibile.