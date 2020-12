Asintoti e altre storie in grammi: il libro di Davide Rocco Colacrai

Davide Rocco Colacrai, 39 anni, padre campano (dalla provincia di Benevento), madre pugliese (dalla provincia di Lecce), è nato e cresciuto a Zurigo. Sangue meridionale, cuore svizzero, goliardia toscana. Un mix di culture per un’anima sensibile, attenta al mondo che ci circonda ed agli eventi che lo muovono, oltre che ai mondi interiori che costituiscono l’ essenza delle persone, della gente. Dopo essere arrivato in Italia per gli studi liceali (maturità scientifica), si è laureato a pieni voti in Giurisprudenza presso l’Università di Firenze, dove ha conseguito anche una specializzazione post lauream in studi giuridici e il Master di II Livello in Psichiatria forense e Criminologia.

Davide Rocco Colacrai

“L’amore per la poesia nasce come dono, come talento. Sapevo di averlo dentro di me sin da quando, bambino, alle elementari, scrissi una poesia per la mia prima fidanzatina. Nel tempo non ho più scritto per molto; ma poi mi sono accorto, in vari periodi della mia vita, di come venisse sempre fuori da sola, di come ai doni, ai talenti, non ci si può sottrarre. Sono una forza che viene fuori da sé. Senza chiedere il permesso. E così, ho capito che la Poesia ha anche un altro potere: quello di salvarti. Come ha fatto con me in un brutto periodo della mia vita. Mi ha tirato di nuovo su, con una forza prepotente e magica. La poesia, inoltre, serve per causare un confronto, una riflessione su quello che viene raccontato mettendo appunto insieme punti di vista differenti. E questo è estremamente costruttivo.

Asintoti e altre storie in grammi è il mio ottavo libro di poesia, pubblicato con Le Mezzelane, piccola casa editrice con cui avevo già pubblicato il pluripremiato e fortunato volume Istantanee Donna (poesie al femminile). Come suggerisce il titolo, Asintoti è una raccolta di frammenti in cui si specchia, o raccoglie, il mondo nelle sue plurime estensioni di vita. Si parla dell’11 settembre, della famiglia (la stessa storia viene raccontata da due punti di vista diversi, quello del padre e quello della madre), dei manicomi, si parla dell’amicizia, dell’assenza e si parla dell’amore. Tra i miei progetti futuri c’è sicuramente un altro libro che bolle in pentola. Ma soprattutto c’è la voglia, non appena questa pandemia sarà passata, di riportare in giro, tra la gente la Poesia. ”