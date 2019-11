Andy Warhol: il genio della Pop Art americana in esposizione a Napoli

A Napoli sono in esposizione le opere del grande genio della Pop Art americana Andy Warhol, presso la Basilica della Pietrasanta, in pieno centro storico.



La mostra, iniziata il 26 settembre sarà visibile fino al 23 febbraio.

L’Exibhition Andy Warhol offre agli spettatori una visione completa della sua produzione artistica, il tutto con un connubio tra il realismo e lo spiritualismo.



Si tratta di un percorso espositivo dinamico e che al tempo stesso permette di vivere un’importante esperienza di Arte contemporanea.



credits: grandenapoli.it

Ritenuto uno dei maggiori esponenti del movimento Pop Art, i ritratti di Andy Warhol di personaggi celebri ripetuti in serie sono diventati delle vere e proprie icone.

Come non menzionare il ritratto della mitica attrice Marylin Monroe, raffigurato tante volte sia con tonalità diverse che in bianco e nero.



Ad essere esposti anche altri volti di personalità di spicco, che spaziano dal mondo della moda a quello della musica e del cinema: Giorgio Armani, Gianni Versace, Mick Jagger, Miguel Bosè, Arnold Schwarznegger, Elizabeth Taylor e Silvester Stallone.



A celebrare il mito di Andy Warhol ci saranno ugualmente opere meno note, come raffigurazioni di anelli e orecchini, nonché un particolare focus sull’Italia e sulla città partenopea.

Infatti all’interno della mostra ci sarà uno spazio dedicato alle opere che l’artista newyorchese dedicò alla Campania negli anni ’80.

Tra queste le opere del Vesuvio in eruzione, relative a quando Warhol espose con la Galleria Lucio Amelio, facendo assumere alla città di Napoli un ruolo di rilevanza mondiale a livello artistico.



credits: napolitoday.it

La mostra è organizzata con il gruppo Arthemisia e sostiene un’importante iniziativa insieme all’organizzazione Susan G. Komen Italia, Charity Partner.

Infatti gli introiti saranno devoluti a favore della prevenzione per i tumori femminili, offrendo esami e visite gratuite ed eventi educativi e di sensibilizzazione.