Andrea Grisi “Che razza d’amore” Doctor Dog racconta

A volte il nostro cane non ci ascolta? È troppo vivace, troppo pigro, troppo aggressivo? Oppure, invece, ci inonda di un affetto gratuito difficile da trovare altrove? Ci legge nel profondo? Mostra di comprenderci più e meglio di molti Sapiens sapiens? In queste pagine Andrea Grisi, dal cuore della sua esperienza, dà voce ai suoi clienti canini e umani, ne racconta le storie e i sentimenti, e insieme ci svela trucchi semplici ed efficaci per comunicare meglio con il nostro compagno a quattro zampe.

Cani irrequieti e proprietari alle prime armi nel libro di Andrea Ghisi

Nel suo mondo, popolato da cani irrequieti e proprietari alle prime armi, conduttori veterani e cuccioli appena svezzati, le sfide sono tante e sempre diverse: Spritz il cane festaiolo impara a rimanere tranquillo in mezzo alla mondanità, Sunny si dedica anima e corpo al suo padrone disabile, Coral incoraggia la padroncina a difendersi dai bulli, Marco e il suo barboncino sconfiggono la timidezza, Luigi e Zoe superano insieme un lutto, e molto altro ancora.

Fra consigli pratici e osservazioni maturate nel corso di una carriera pluridecennale, Doctor Dog ci aiuterà a scoprire come trovare o ritrovare l’armonia con il nostro cane, coltivando quella relazione intensa ed emozionale che soltanto i veri amanti degli animali possono capire.

Conosciamo Andrea

Andrea Grisi è istruttore ENCI, educatore CSEN e formatore cinofilo FCC professionista dal 1996. Amante degli animali fin da bambino, ha trasformato la sua passione nel suo lavoro, collaborando con la Polizia, i Carabinieri e la Protezione Civile per la formazione delle unità cinofile. Negli ultimi anni ha ricevuto importanti riconoscimenti da rappresentanze istituzionali ed associazioni animaliste. Nel 2016 ha pubblicato il libro I cani non si soffiano il naso (La Compagnia della Stampa – Massetti Rodella Editori) che ha avuto un grande successo. Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive, fra cui MasterChef, nel 2018, collaborando con i suoi quattro cani. Fulcro della sua attività è la costruzione di una relazione consapevole fra cani e padroni, che passa dall’educazione di entrambi.

Andrea Grisi

Che razza d’amore

Enrico Damiani Editore

Collana la pietra filosofale

Pagine 144

€ 16,00