Alberto Timossi – SEGNACOLIper – Progetto di scultura diffusa sul territorio

Segnacoli è un’opera ambientale di Alberto Timossi realizzata nel 2019 nel Kothon dell’isola di Mozia, piccola isola al largo di Marsala interamente colonizzata dai Fenici nell’VIII secolo a.C.. L’opera voleva rappresentare i cambiamenti e le diverse culture che si sono succedute nei secoli nell’Area Sacra di Mozia, rimanendo così intrisa di tutte le suggestioni, presenze e memorie del luogo: il caratteristico ed unico paesaggio isolano meta del peregrinare dei popoli, la presenza in situ degli antichi segnacoli simbolo del desiderio di ricerca e conoscenza, le proiezioni della volta celeste sullo specchio d’acqua quali elementi di contatto tra il piccolo e l’incredibilmente vasto, l’incontro tra acqua dolce e salata, metafora della contaminazione nei secoli di genti e culture diverse.

Composta da ventisei elementi galleggianti, Segnacoli si propone di continuare la sua missione di “segnalare” la presenza di luoghi resi importanti dall’azione illuminata dell’uomo: a partire dall’area archeologica della Casa dei Mosaici a Mozia, dove già ne sono stati collocati in formazione di Trittico nell’estate del 2020 e che verranno inaugurati il 24 luglio 2021, l’installazione, cambiando forma, si trasforma in progetto diffuso ed itinerante. E così dall’isola siciliana, SEGNACOLIper inizia il suo viaggio per giungere in Calabria, dapprima nella Dimora Storica Torre Sant’Antonio, a Santa Caterina dello Jonio, dove si materializzerà in un secondo Trittico che sarà inaugurato il 4 luglio 2021, e successivamente a Soveria Mannelli con un terzo Trittico, presso lo storico Lanificio Leo, che sarà inaugurato il 10 luglio 2021. Emerge una nuova missione per Segnacoli: essere elemento di continuità tra passato e presente, capace di fare emergere la necessità anche da parte della società industrializzata di tutelare l’ambiente e da parte dell’uomo di dialogare con il proprio passato.

Il progetto SEGNACOLIper sarà dotato di una piattaforma web che aiuterà a localizzare i vari elementi distribuiti sul territorio, collegando fra loro i luoghi: ogni trittico verrà dotato in situ di QR code per permettere al visitatore di rintracciare tutte le installazioni presenti e venire a conoscenza dei luoghi che li ospitano. Il progetto pertanto, aspira ad una collaborazione con altri operatori culturali e imprenditoriali, e potrà essere, con il tempo, diffuso in tutta Italia: un’occasione di valorizzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale, con l’attenzione al sostenibile, accostando ad esso le realtà culturali, dai musei archeologici alle raccolte di arte contemporanea.

Alberto Timossi

Alberto Timossi opera da molti anni nell’ambito delle installazioni ambientali con interventi volti a sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico (“Fata Morgana/dentro l’Antropocene”, Lago del Rock Glacier del Col d’ Olen, Gressoney La Trinitè, 2017; “Fata Morgana/la fonte sospesa” Fontana della Minerva , La Sapienza Università di Roma, 2018; “Pietre nere per il Lago Sofia”, Ghiacciaio del Calderone, Gran Sasso, 2018) e del mutamento ambientale (“Illusione”, Cave Michelangelo, Carrara, 2015; “Spilli” Lago exSnia , Roma, 2018). La sua ultima opera temporanea site specific, “Segnacoli”, è stata realizzata in collaborazione con la fondazione Whitaker (Palermo), con La Sapienza Università di Roma-Missione archeologica a Mozia, la Soprintendenza Regionale BBCCAA di Trapani e patrocinata dal comune di Marsala, dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trapani e dalla Fondazione Orestiadi di Gibellina. L’esposizione è pubblicata in un catalogo edito da De Luca Editori, distribuito nelle librerie in tutta Italia.