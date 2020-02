Al Quadrilatero torinese il primo Museo della Stregoneria Contemporanea

Il Quadrilatero torinese, fa parlare di sè per la sua affascinante cultura, un’eleganza sottile che ti rapisce per un alone di mistero che da sempre avvolge la città; Torino è, infatti, nota come patria indiscussa dell’esoterismo e il nuovo Museo conferma il suo primato italiano.

E’ il primo “edificio” che ufficialmente raccoglie, tra le sue mura le note mistiche e arcane della stregoneria. Chi conosce l’atmosfera torinese non oserebbe chiede l’indirizzo di questo “fatale” luogo d’attrazione. La risposta sarebbe scontata e tutti punterebbero lo sguardo sul Madame Mabel, il locale di via San Domenico meglio conosciuto come il Salotto della Strega a Torino.

Luogo di “comunione” di tutto il potere esoterico di Torino aperto nel febbraio 2018. Cultori e non della magia, bianca o nera che sia, sono entrati per una sana curiosità e talora, per un “morboso” interesse. Un’atmosfera inequivocabile con i suoi arredi di fine ‘800, luci soffuse, suggestioni intense e inquietanti. Ogni angolo narra una storia che sembra trattenersi tra suppellettili e pareti.

I frequentatori abituali, sorseggiando una tisana, si dedicano ad arti divinatorie e tra un tarocco e l’altro discutono di “amenità” esoteriche e spirituali. Un soggiorno impegnato che, rappresenta un vero e proprio punto di incontro per gli appassionati. Dal 31 dicembre 2020 ospita, inoltre, il primo Museo della Stregoneria Contemporanea in Piemonte.

Il quadrilatero, tra storia, magia, mistero e spiritualità

Il nome del locale rievoca quello di Madame Mabel, una strega di metà ottocento morta di tubercolosi, la cui presenza si impone tra le mura del palazzo intriso di mistero.

Chi la “conosce” ha imparato a non temerla, chi non ha mai esplorato il locale, si aspetta di incrociare il suo sguardo “benevolo”.

Si aggira, in particolare, nei sotterranei del locale di Torino, nel luogo d’elezione che ospita un museo in suo onore.

Dal 31 dicembre i visitatori hanno avuto accesso all’intimità della strega ammirandone la stanza salotto e degli specchi, il museo biblioteca

Inoltre, tra gli oggetti più interessanti del primo Museo della Stregoneria Contemporanea in Piemonte ci saranno gli artefatti delle collezioni private di Lorenzo Alessandri, i manoscritti di Triora del 1800 ed i tarocchi di Carlo Piterà.