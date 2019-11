Ecco la 37esima edizione del Torino Film Festival

A cura di Beatrice Nencha.

Da Torino alla Luna, si arriva solo grazie alla magia del Cinema. Cosa e “chi” vedremo sugli schermi della 37esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal dal 22 al 30 novembre? Sicuramente i (bellissimi) volti di due attrici acclamate come Scarlett Johansson (protagonista del film di apertura Jojo Rabbit, l’acclamata satira sul nazismo di Taika Waititi vincitrice del People’s Choice Award all’ultimo Festival di Toronto) e Jasmine Trinca (interprete di Simple Women di Chiara Malta).

Ma non sono semplicemente i volti, bensì le storie e le alchimie tra i film presentati e il pubblico del festival, a fare del TFF uno dei più attesi e innovativi appuntamenti cinematografici sia per gli appassionati della Settima Arte che per critici e addetti ai lavori. A chiudere le danze (cinematografiche) sarà l’attesissimo Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson che rende omaggio ai romanzi di Agatha Christie. Un irriverente giallo che vanta un cast stellare composto, tra gli altri, da Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Don Johnson.

Già scorrendo velocemente il programma – svelato ufficialmente ieri alla Casa del Cinema di Roma – si percepisce una netta impronta autoriale che la direttrice, Emanuela Martini, ha reso, insieme, una garanzia e una cifra stilistica del festival sabaudo. Si avvertono il “respiro” e le atmosfere malinconiche di Mazzacurati nella commedia Il grande passo, secondo lungometraggio di Antonio Padovan, interpretato da Giuseppe Battiston e Stefano Fresi nei panni di due fratellastri che, dopo essersi incontrati per la prima volta, decidono di cimentarsi in un’impresa insieme poetica e impossibile: realizzare, in un capannone, un razzo per arrivare sulla Luna.

Attesa anche per il film in Concorso Now Is Everything, produzione americana che segna il debutto alla regia di Riccardo Spinotti, figlio del premio Oscar Dante, coadiuvato da Valentina De Amicis e dal padre per quanto riguarda la produzione e la fotografia. Cast stellare che annovera tra gli interpreti Ray Nicholson (figlio di Jack), Anthony Hopkins, la Madeline Brewer di The Handmaid’s Tale e la modella Camille Rowe.

Molti i titoli di peso, con protagonisti ormai “di casa” all’ombra della Mole. Nella sezione Festa Mobile, oltre a Tommaso di Abel Ferrara c’è il nuovo film Lontano lontano di Gianni Di Gregorio, l’ultimo interpretato da Ennio Fantastichini, che è una commedia aggraziata incentrata su tre pensionati che sognano di andare a vivere in qualche posto esotico in cui la vita è meno cara. Magari di Ginevra Elkann, con Riccardo Scamarcio e Alba Rorwacher, sull’educazione sentimentale di tre adolescenti di genitori divorziati in un caotico Natale degli Anni ’80; Nour di Maurizio Zaccaro ispirato a un episodio realmente accaduto della vita di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa diventato simbolo di accoglienza e solidarietà, interpretato dal grande Sergio Castellitto; mentre la poliedrica Elisabetta Sgarbi presenta il docufilm Vaccini, in cui indaga, attraverso nove uomini di scienza, cosa sono i vaccini, come funzionano, come sono nati, i rischi legati alla loro assunzione o non assunzione, l’esistenza di effetti collaterali e se veniamo correttamente informati oppure se aleggiano attorno ad essi consistenti “fake news”.

Sono innamorato di Pippa Bacca



Tra le “chicche” di questa edizione 2019, all’interno della sezione TFFDoc / Desiderio, da non perdere Mi sono innamorato di Pippa Bacca di Simone Manetti, sul viaggio di due donne e artiste in abito da sposa fino a Gerusalemme, attraverso paesi sconvolti dalle guerre. L’opera ripercorre il tragico destino di Pippa Bacca che, con Silvia Moro, nel 2008 parte da Milano con l’obiettivo di mettere in scena una performance itinerante nel segno della pace e della tolleranza, ma che finirà con la brutale uccisione dell’artista, stuprata da un uomo a cui aveva chiesto un passaggio. E Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi, il film documentario di Alessandra Lancellotti ed Enrico Masi dedicato a una figura unica del panorama artistico e intellettuale del Novecento, mondialmente noto per il suo capolavoro Cristo si è fermato a Eboli (da cui anche la trasposizione filmica di Francesco Rosi del 1979), prodotto in collaborazione con l’Istituto Luce.





Tra gli Omaggi, infine, la giornata dedicata a Mario Soldati, scrittore, regista, sceneggiatore, autore televisivo, di cui viene ricordato il ventennale dalla scomparsa con tre dei suoi più bei film – Malombra, Fuga in Francia e La provinciale – oltre a spezzoni ed episodi di sue serie televisive, inchieste giornalistiche, interviste. E il restauro di due titoli chiave della filmografia di Gianni Amelio, essenziali per comprendere il ruolo del rapporto padre-figli all’interno della sua opera. La sezione Alice nella Città ospiterà la proiezione della versione restaurata del film La fine del gioco (1970), preziosamente conservato nell’archivio di Rai Teche, mentre sul grande schermo passerà anche la versione restaurata di Il Ladro di bambini (1992), film già vincitore del Premio speciale della Giuria al Festival di Cannes del 1992